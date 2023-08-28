Наставника Набиуллиной Ясина госпитализировали в тяжелом состоянии

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Бывшего министра экономики РФ и первого наставника Эльвиры Набиуллиной Евгения Ясина госпитализировали в больницу тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал.
По информации СМИ, у 89-летнего Ясина отёк головного мозга и серьёзные проблемы с работой сердца, в настоящий момент он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Известно, что у него нарушено сознание, он отказывается от еды и воды.
Ясин — один из главных реформаторов 90-х, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.
Ранее Набиуллина заявила, что перестройка экономики РФ происходит быстрее, чем этого ожидал Центробанк. По ее словам, худшие прогнозы ЦБ не были оправданы. В настоящее время экономика страны адаптивна и меняется с учетом сложившейся ситуации, отметила она.
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Ясин — один из главных реформаторов 90-х, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.
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Евгения Парфентьева