«Настоящая мясорубка»: Родители подрались с охранником после школьной линейки

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В школе Екатеринбурга после линейки между родителями и охраной произошла потасовка, сообщает E1.RU.
Драка после праздничной линейки произошла в Академическом районе в школе № 79 на проспекте Академика Сахарова.
По информации СМИ, родителей не пустили в здание школы на торжественную линейку, и они остались ждать своих детей за турникетами. Когда школьники стали выходить наружу, и родители взрослые принялись искать своих детей, началась давка.
Официальными комментариями от министерства образования СМИ пока не располагает, однако, известно, что родители жаловались на неорганизованность работы персонала.
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По информации СМИ, родителей не пустили в здание школы на торжественную линейку, и они остались ждать своих детей за турникетами. Когда школьники стали выходить наружу, и родители взрослые принялись искать своих детей, началась давка.
«Настоящая мясорубка была, первоклашек чуть не задавила толпа, родители теряли своих детей в школе, их не пускали. Была потасовка между родителем и охранником», - рассказала очевидица событий.
Официальными комментариями от министерства образования СМИ пока не располагает, однако, известно, что родители жаловались на неорганизованность работы персонала.
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Евгения Парфентьева