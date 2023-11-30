Националиста Демушкина задержали в Тбилиси

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Бывший организатор «Русских маршей» националист Дмитрий Демушкин в своем телеграм-канале сообщил, что задержали в аэропорту Тбилиси. Он сказал, что сотрудники правоохранительных органов отказались озвучить на русском языке причину задержания.
«Задержан полицией в аэропорту Тбилиси. Сразу при сходе с самолета. Летел по делам, билеты, отели, в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются. Грузия не гостеприимная страна Разбираемся. Распространите»,— написал активист.Он также отметил, что Грузия не гостеприимная страна.
В 2022 году в отношении активиста зарегистрировали 2 административных протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Чуть позже ФСБ провели у Демушкина обыск. Спустя время журналистка Ева Меркачева заявляла, что Демушкина отпустили после общения с сотрудниками ФСБ и обыска.
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