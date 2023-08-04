Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Суд вынес приговор российскому политическому и общественному деятелю Алексею Навальному*, сообщает канал «Осторожно, новости».
Напомним, Навального* судили по шести уголовным статьям: «Создании экстремистской организации», «Финансировании экстремизма, «Создании посягающей на права граждан НКО, «Реабилитации нацизма» и «Вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия».
Суд вынес политику приговор в 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Как отметили в СМИ, в месте, где будет отбывать срок Навальный*, сидят особо опасные рецидивисты, создатели ОПГ и насильники.
Отмечается, что журналисты имели возможность наблюдать за объявлением приговора Навальному* из Мосгорсуда по видеосвязи.
Дело политика рассматривалось в закрытом режиме.
*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
Читайте также:
В Кузбассе осудят родителей двух потерявшихся сестер
Трамп заявил, что Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать
Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене
Суд вынес политику приговор в 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Как отметили в СМИ, в месте, где будет отбывать срок Навальный*, сидят особо опасные рецидивисты, создатели ОПГ и насильники.
Дело политика рассматривалось в закрытом режиме.
*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
Читайте также:
В Кузбассе осудят родителей двух потерявшихся сестер
Трамп заявил, что Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать
Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене
Евгения Парфентьева