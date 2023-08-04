Навальному* предстоит отбывать наказание в очень жестких условиях

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Российского общественного и политического деятеля Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима, в каких условиях он будет отбывать наказание – рассказал Telegram-канал Baza.
Навальный* будет сидеть в одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях. Переговариваться с сокамерниками нельзя.
У него не будет права переписки и свиданий в течение первых 10 лет срока.
По территории колонии ему придется перемещаться в согнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.
В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике.
Напомним, журналисты имели возможность наблюдать за объявлением приговора Навальному* из Мосгорсуда по видеосвязи. Дело политика рассматривалось в закрытом режиме.
*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
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У него не будет права переписки и свиданий в течение первых 10 лет срока.
В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике.
Напомним, журналисты имели возможность наблюдать за объявлением приговора Навальному* из Мосгорсуда по видеосвязи. Дело политика рассматривалось в закрытом режиме.
*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
Читайте также:
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Евгения Парфентьева