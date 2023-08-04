Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Навальному* предстоит отбывать наказание в очень жестких условиях

Навальному* предстоит отбывать наказание в очень жестких условиях

Baza: Алексей Навальный* будет отбывать наказание в очень жестких условиях
04 августа 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российского общественного и политического деятеля Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима, в каких условиях он будет отбывать наказание – рассказал Telegram-канал Baza.
Навальный* будет сидеть в одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях. Переговариваться с сокамерниками нельзя.

У него не будет права переписки и свиданий в течение первых 10 лет срока.


По территории колонии ему придется перемещаться в согнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.

В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике.

Напомним, журналисты имели возможность наблюдать за объявлением приговора Навальному* из Мосгорсуда по видеосвязи. Дело политика рассматривалось в закрытом режиме.

*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

Читайте также:

Прокурор потребовал приговорить Навального* к 20 годам колонии за финансирование экстремизма

Уфимский суд вынес приговор бывшему координатору штаба Навального*
«Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм

#суд
#колония
Читайте нас в
Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима
Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима
04 августа 2023, 17:12

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Суд вынес приговор российскому политическому и общественному деятелю Алексею Навальному*, сообщает канал «Осторожно, новости».
Напомним, Навального* судили по шести уголовным статьям: «Создании экстремистской организации», «Финансировании экстремизма, «Создании посягающей на права граждан НКО, «Реабилитации нацизма» и «Вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия».  

Суд вынес политику приговор в 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Как отметили в СМИ, в месте, где будет отбывать срок Навальный*, сидят особо опасные рецидивисты, создатели ОПГ и насильники.  

Отмечается, что журналисты имели возможность наблюдать за объявлением приговора Навальному* из Мосгорсуда по видеосвязи.

Дело политика рассматривалось в закрытом режиме.

*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

Читайте также:

В Кузбассе осудят родителей двух потерявшихся сестер

Трамп заявил, что Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать

Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене
#суд
#колония
Читайте нас в
Сообщение о минировании Останкинской башни оказалось фейком
04 августа 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Информация о минировании Останкинской телебашни оказалась ложной. Об этом сообщил представитель экстренных служб Москвы в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что поступила информация о минировании Останкинской башни. Объект был закрыт на вход, но эвакуация работников не проводилась.

После проведения проверки, экстренные службы сообщили, что информация была ложной, на объекте ничего опасного не обнаружили.

Уточняется, что это не первая такая ситуация. Останкинскую башню только за это лето «минировали» уже несколько раз.

Читайте также:

Появилось сообщение о минировании Останкинской телебашни в Москве

В фитнес-клубе в Москве взорвался электрощиток, есть пострадавшие

Угрожавший взорвать АЗС в Уфе военный заключен под стражу на два месяца
#фейки
#москва
#проверка
Читайте нас в
Двое мужчин до смерти избили, а затем закопали подругу во время застолья
В Карелии двое мужчин до смерти избили, а потом закопали во дворе свою подругу
04 августа 2023, 16:48

Фото: iStock/globalmoments

В Карелии двое мужчин до смерти избили свою подругу в результате конфликта во время застолья, сообщает «РЕН ТВ».
Инцидент произошел 3 августа в карельском селе Деревянное. Компания знакомых проводили время дома, когда между мужчинами и их подругой возник спор. В результате, подозреваемые начали наносить женщине удары по голове, пока не забили ее до смерти. От улик решили избавиться, закопав труп во дворе.

Тело женщины позже нашли полицейские. Злоумышленники были задержаны. Отмечается, что оба мужчины уже имеют судимости.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 

Читайте также:

В Москве строительный лифт с двумя рабочими внутри рухнул в шахту

СК: Взрыв бытового газа в Канске произошел во время замены трубопровода

В Нижнем Новгороде женщина зарезала подростка во время распития алкоголя
 
 
#убийство
#избиение
Читайте нас в
Осуждённый алиментщик пытался пронести наркотики в колонию в Электростали
04 августа 2023, 16:48

Фото: Пресс-служба УФСИН РФ по МО

Сотрудники колонии-поселения в Электростали пресекли попытку доставить туда крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Московской области.
В исправительное учреждение самостоятельно прибыл осуждённый по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Суд приговорил его к трём месяцам лишения свободы. 
 
При досмотре вещей мужчины сотрудники обнаружили запрещённые средства, спрятанные ухищрённым способом в потайном кармане. В двух свёртках, перемотанных скотчем, находились вещество серо-коричневого и белого цвета, а также четыре шприца. 
 
Экспертиза установила, что изъятые вещества являются метадоном и героином общей массой около 100 г. Теперь осуждённому грозит до 10 лет лишения свободы. 
 
Читайте также:

В Солнечногорске задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В Москве арестована владелица салона красоты и её сотрудник за продажу наркотиков

Колокольцев рассказал об изъятии 200 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Подмосковье


#колония
#уфсин
#наркотики
#криминал
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Врио главы Красноярского края Котюков: при взрыве в Канске никто не погиб
04 августа 2023, 16:41

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что при взрыве бытового газа в Канске никто не погиб.
«Заслушал доклад главы Канска по ситуации со взрывом газа... Слава Богу, что обошлось без жертв», - написал Котюков в своем Telegram-канале.

Напомним, в городе Канск Красноярского края из-за взрыва газа в многоквартирном доме разрушены квартиры на пяти этажах. Взрыв бытового газа в многоквартирном доме произошел во время проведения работ по замене трубопровода. Уточняется, что одиннадцать человек пострадали при взрыве газа, семеро госпитализированы. В экстренных службах сообщили, что на данный момент возгорание удалось ликвидировать.

Читайте также:

В Канске от взрыва газа в жилом доме пострадали 10 квартир

Строительный лифт рухнул в шахту с двумя рабочими внутри

В фитнес-клубе в Москве взорвался электрощиток, есть пострадавшие
#квартиры
#пострадавшие
#лифт
#фитнес
#взрыв
#человек
#возгорание
#взрыв бытового газа
#telegram
Читайте нас в
В Канске от взрыва газа в жилом доме пострадали 10 квартир
При взрыве газа в городе Канск Красноярского края пострадали 10 квартир
04 августа 2023, 16:20

Фото: iStock/Andrei Kravtsov

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме города Канск Красноярского края пострадали 10 квартир, заявил глава города Андрей Береснев в интервью «ТАСС».
Ранее стало известно, что пять этажей в Канске взлетели на воздух из-за взрыва бытового газа. Позже выяснилось, что взрыв произошел во время проведения работ по замене трубопровода.
«Жителей всего пострадавшего подъезда временно переселят в пункты временного размещения», - прокомментировал ситуацию Береснев. 

Читайте также:

В Москве строительный лифт с двумя рабочими внутри рухнул в шахту

Угрожавший взорвать АЗС в Уфе военный заключен под стражу на два месяца

В Нижнем Новгороде женщина зарезала подростка во время распития алкоголя


#газ
#взрыв
#квартиры
Читайте нас в
Строительный лифт рухнул в шахту с двумя рабочими внутри
В Москве строительный лифт с двумя рабочими внутри рухнул в шахту
04 августа 2023, 16:14

Фото: iStock/alex_u

На улице Кедрова в Москве строительный лифт рухнул в шахту, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, внутри находились двое рабочих. Один из них погиб, второй пострадал.

Как и почему лифт сорвался вниз – пока ничего не общается. 

Ранее стало известно, что в 59 регионах России старые лифты представляют опасность для жизни и здоровья людей. По данным Генпрокуратуры, лифты в 59 регионах не включены в местные программы обновления. В стране более 47 тысяч проблемных лифтов, у которых истекает срок службы.

Читайте также:

Губернатор Ростовской области Голубев опроверг информацию о нападении на пост ДПС

СК: Взрыв бытового газа в Канске произошел во время замены трубопровода

В Воронеже разыскивают мужчину, который перерезал горло девушке в подъезде


 
#лифт
#москва
#рабочие
Читайте нас в
В Москве из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок
04 августа 2023, 16:03

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве в доме на улице Снайперская из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок, который облокотился на москитную сетку. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна. На момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась», - говорится в сообщении ведомства.

Трехлетний мальчик был экстренно госпитализирован с различными травмами.

В ведомстве напомнили, что москитная сетка не защитит ребенка от падения. Не стоит ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок имел возможность забраться на подоконник. Также при наличии дома ребенка необходимо оборудовать окна специальными замками, которые находятся в свободной продаже.

Читайте также:

В Приморье женщина изрезала двухлетнего сына разбитой бутылкой

Житель Тувы убил новорожденного малыша, бросив его на пол

Ребенок погиб в результате ДТП в Дагестане
 
#дтп
#ребёнок
#женщина
#мебель
#дома
#мальчик
Читайте нас в
Губернатор Ростовской области опроверг информацию о нападении на пост ДПС
Губернатор Ростовской области Голубев опроверг информацию о нападении на пост ДПС
04 августа 2023, 16:02

Фото: iStock/huettenhoelscher

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о нападение на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону, его слова приводит «Раньше всех. Ну почти».
Ранее стало известно, что в Ростове сообщили о нападении на пост ДПС. Предварительно, пост, на который было совершено нападение, находится на въезде в город со стороны Таганрога.На место выехали несколько экипажей полиции.

«Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия», - прокомментировал ситуацию Голубев.

Читайте также:

В ДТП на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области погибли четыре человека

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек, среди них пять детей

На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась


#дпс
#учения
#нападение
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников