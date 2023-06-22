Найденные в Атлантике обломки оказались частью пропавшего батискафа

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Sky News: Найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа
В ходе проведения поисковых мероприятий, исследователями были обнаружены две части батискафа «Титан», пропавшего в Атлантике, пишет издание РИА Новости.
Сообщается, что найденные обломки идентифицированы как рама для посадки и задняя панель батискафа. Однако, эксперт Дэвид Мирнс в эфире телеканала Sky News заявил, что подводное судно представляло собой нестандартную конструкцию, поэтому определить принадлежность обнаруженных частей довольно сложно. Он также высказал предположение о том, что батискаф разделился на части.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на батискафе «Титан» закончился кислород в 14:08 по мск.
Сообщается, что найденные обломки идентифицированы как рама для посадки и задняя панель батискафа. Однако, эксперт Дэвид Мирнс в эфире телеканала Sky News заявил, что подводное судно представляло собой нестандартную конструкцию, поэтому определить принадлежность обнаруженных частей довольно сложно. Он также высказал предположение о том, что батискаф разделился на части.
Анастасия Крестьянова