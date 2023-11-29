Названа одна из причин убийства россиянки и её дочери в Турции

Россиянка Ирина Двизова, убитая в Турции вместе с дочерью, пыталась лишить родительских прав своего бывшего мужа Андрея Кушлевича, что может являться причиной случившегося. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу судебных данных.