Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у «Титаника» в Атлантике

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Контр-адмирал Крис Пэрри: Пропавший батискаф OceanGate мог застрять в обломках «Титаника»
Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри заявил, что батискаф, пропавший в районе крушения «Титаника», мог столкнуться с «катастрофической аварией» — например, застрять среди его обломков. Об этом пишет Mirror.
Военный добавил, что «большое беспокойство» вызывают расчеты по запасу кислорода на борту судна.
По оптимистичным прогнозам, батискаф мог потерять связь с поверхностью, но остаться исправным.
Ранее «Радио 1» сообщало, что два самолета отправили на поиски пропавшего в Атлантике батискафа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Это действительно очень тревожно», — цитирует издание слова собеседника.
По оптимистичным прогнозам, батискаф мог потерять связь с поверхностью, но остаться исправным.
«Очевидно, что на глубине мог произойти несчастный случай. Он мог застрять в обломках «Титаника». Это действительно могло привести к катастрофической аварии», — предположил Крис Пэрри.
Ранее «Радио 1» сообщало, что два самолета отправили на поиски пропавшего в Атлантике батискафа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян