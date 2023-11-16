Названа предварительная причина обрушения дома в Астрахани

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Многоквартирный дом в Астрахани мог обрушиться из-за подмыва фундамента сточными водами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в Астрахани обрушилась часть здания жилой пятиэтажки на площади Вокзальной, 1а. Под завалами могут находиться люди. В настоящее время точная причина обрушения неизвестна, но жильцы говорят, что, возможно, в одной из квартир, прорвало батарею.
Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин подтвердил информацию. На место уже прибыли спасатели ГУ МЧС России по Астраханской области. Начался разбор завалов. Информации о пострадавших до сих пор нет.
В МЧС также сообщили, что ранее от жителей поступила информация о появлении трещины в доме. Из него успели эвакуировать 213 человек, из них 37 детей.
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Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин подтвердил информацию. На место уже прибыли спасатели ГУ МЧС России по Астраханской области. Начался разбор завалов. Информации о пострадавших до сих пор нет.
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Элина Позднякова