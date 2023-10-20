Названа предварительная причина смерти биатлонистки Анфисы Резцовой

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Причиной смерти трёхкратной Олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой стала остановка сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, спортсменка долгое время находилась в депрессии и злоупотребляла алкоголем. 15 октября она встретила врачей скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения.
Уточняется, что после провального сезона 1999/2000 биатлонистка бросила карьеру лыжницы и начала пить. После расставания с мужем ее состояние только ухудшилось. А в марте текущего года она перенесла сердечный приступ.
Ранее стало известно, что скончалась трёхкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Долгое время биатлонистка занимала титул единственной женщины в мире, которая брала первые места в двух зимних видах спорта. Она дважды была награждена Кубком мира и являлась бывшиим президентом Федерации биатлона Московской области.
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Уточняется, что после провального сезона 1999/2000 биатлонистка бросила карьеру лыжницы и начала пить. После расставания с мужем ее состояние только ухудшилось. А в марте текущего года она перенесла сердечный приступ.
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Элина Позднякова