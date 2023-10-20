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Названа предварительная причина смерти биатлонистки Анфисы Резцовой

У биатлонистки Анфисы Резцовой остановилось сердце
20 октября 2023, 18:10
Фото: iStock/Cameravit

Фото: iStock/Cameravit

Причиной смерти трёхкратной Олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой стала остановка сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, спортсменка долгое время находилась в депрессии и злоупотребляла алкоголем. 15 октября она встретила врачей скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что после провального сезона 1999/2000 биатлонистка бросила карьеру лыжницы и начала пить. После расставания с мужем ее состояние только ухудшилось. А в марте текущего года она перенесла сердечный приступ.


Ранее стало известно, что скончалась трёхкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Долгое время биатлонистка занимала титул единственной женщины в мире, которая брала первые места в двух зимних видах спорта. Она дважды была награждена Кубком мира и являлась бывшиим президентом Федерации биатлона Московской области.

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#женщины
#ссср
#министр
#сво
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Депутат Толмачëв навестил в больнице жительницу Щёлкова, сбитую машиной сотрудницы УК
20 октября 2023, 18:42

Фото: телеграм-канал Александра Толмачëва

Депутат Госдумы Александр Толмачëв навестил пострадавшую от действий сотрудницы УК «Партитет» жительницу Щёлкова Наталью. Он убедился, что в её квартире дали отопление, чего жительница и добивалась. Ранее парламентарий заявлял, что взял ситуацию под личный контроль.
«Женщина сейчас в городской больнице, проходит необходимые обследования, переломов нет, только множественные ушибы. Впереди – лечение и длительное восстановление. Наталья передвигается на костылях, рядом дочь, муж и свекровь. Привëз цветы для настроения, витамины для скорейшего выздоровления. Окажем нужную помощь и поддержку», – написал Толмачёв в своём телеграм-канале.   
Он отметил, что отопление в доме Натальи дали сразу же. По словам депутата, он добивается того, чтобы дома от УК «Паритет» были переданы другой, более добросовестной организации, которая сможет обеспечивать жильцов теплом и работать в их интересах. 
 
Резонансное ДТП произошло на днях в Щёлкове у дома по улице Космодемьянской. У здания УК собрались около 10 человек, недовольных отсутствием отопления в домах. По предварительным данным, сотрудница управляющей компании сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая мешала ей уехать. 
 
Пострадавшая была госпитализирована. Женщина-водитель задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. 
 
Щёлковский городской суд запретил сотруднице управляющей компании определённые действия. До 17 декабря ей нельзя общаться с потерпевшей, водить автомобиль, посещать развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и интернетом.
 
Ещё одно уголовное дело открыли в отношении самой управляющей компании. Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 

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#подмосковье
#московская область
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В Петербурге четверых участников «азербайджанской мафии» отправили в СИЗО
В Петербурге четверых фигурантов дела о нападении на горожан посадили в СИЗО
20 октября 2023, 18:22

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четверых фигурантов дела о нападениях на горожан. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.
Уточняется, что ранее задержанный Сеймур Мухтаров был заключён под стражу. В отношении него было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды, а также унижение достоинства по национальным признакам.

Ещё трое несовершеннолетних фигурантов дела арестованы до 17 декабря.

Ранее сообщалось, что в Питербурге орудует «азербайджанская мафия». Выходцы из кавказской страны избивали прохожих и выкладывали видео в сеть. Делом заинтересовался Следственный комитет, который по личному поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, начал проверку. 

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#санкт-петербург
#сизо
#избиение
#жители
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Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
20 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Скончалась трёхкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявления бывшего супруга спортсменки.
Причина смерти олимпийской чемпионки не сообщается.
 
Долгое время биатлонистка занимала титул единственной женщины в мире, которая брала первые места в двух зимних видах спорта. Она дважды была награждена Кубком мира и являлась бывшиим президентом Федерации биатлона Московской области. 
Резцова скончалась в возрасте 58 лет.
На 90-м году жизни скончался бывший министр культуры СССР Василий Захаров. О скоропостижной смерти рассказал его внук. 

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#женщины
#ссср
#министр
#сво
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Роман Микоян арестован на два месяца после двойного убийства
20 октября 2023, 17:30

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Роман Микоян, приемный сын легенды рока Стаса Намина, арестован на два месяца после убийства бабушки и младшего брата. Он будет находиться в следственном изоляторе минимум до 18 декабря.
Двойное убийство своих родных Роман совершил вечером, 18 октября. Сначала он, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, нанес оказавшийся смертельным удар ножом в грудь своей бабушке 85-летней Парасковье Ткаченко. Затем нанес множественные колотые и резанные раны своему 30-летнему младшему брату Артёму. После этого он долго лежал на полу и просил прощения у Бога. В таком состоянии его и нашла мать Галина.

На допросе Роман признался в содеянном, хотя и не сразу. Дело в том, что он долгое время просто не мог вспомнить события рокового вечера. По его словам, причиной вспышки агрессии, повлекшей за собой убийства, стало то, что родные пытались учить его жизни, уговаривали завязать с наркотиками и тусовками.

Ранее Роман наблюдался у психиатра. По словам Стаса Намина, сын всегда отличался жестокостью и низостью поступков. К тому же, в последнее время он был недоволен желанием родных продать тот самый дом под Истрой, где произошла трагедия.

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#убийство
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«Гирей по голове»: Суд вынес приговор нижегородцу, убившего друга во время физкультуры
Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который убил друга гирей
20 октября 2023, 17:28

Фото: iStock/Zolnierek

Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который убил друга гирей, об этом сообщили в Семеновском районном суду.
По информации суда, в начале июля 2022 года мужчина вместе с другом распивал спиртные напитки в квартире. В определенный момент, ему на глаза попалась 16-ти килограммовая гиря, с которой он решил повыполнять упражнения, поднимая снаряд вверх. Видимо, его руки устали, и в очередной раз он не смог остановить гирю, которая полетела прямо на голову его друга, который в этот момент считал количество подходов. 

Неделю спустя его друг скончался в больнице от полученных травм. 

Мужчине предъявили обвинения по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину он полностью признал.

Суд приговорил подсудимого к одному году и шести месяцам ограничения свободы, а также обязал выплатить сестре потерпевшего 400 тысяч рублей.

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#суд
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#убийство
#нижний новгород
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В центре Москвы произошёл взрыв
Очевидцы сообщают о громком хлопке на улице Чаянова в Москве
20 октября 2023, 17:27

Фото: iStock/Reinhard Krull

Очевидцы сообщают о громком хлопке в центре Москвы, в районе станций метро Новослободская и Белорусская. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Предположительно, произошёл взрыв в расположенном неподалёку от РГГУ жилом доме. Студенты, чьи учебные корпуса находятся в непосредственной близости от эпицентра происшествия, сообщают, что слышали громкий хлопок.

На улице Чаянова, неподалеку от метро Новослободская, скопились автомобили МЧС и скорой помощи, работают специалисты МОСГАЗА.

В настоящее время подробности и обстоятельства происшествия неизвестны. Специалисты уточняют все детали случившегося. 

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В Псковской области обнаружили свалку из тел домашних животных
20 октября 2023, 16:32

Фото: iStock/Christopher Shires

В Псковской области обнаружили несанкционированную свалку с десятками тел домашних животных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Свалку 19 октября обнаружил пожилой местный житель. Он незамедлительно обратился в полицию.

Участковый, в зоне обслуживания которого находиться эта территория, прибыл на место происшествия, осмотрел его, отфотографировал, а также опросил обратившегося в полицию очевидца. 

В настоящий момент происшествие расследуется. Под свой контроль его взяла областная прокуратура. 

К следователям подключился и специалист государственной ветеринарной службы. С его помощью тела умерших животных пытаются идентифицировать.

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#прокуратура
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#животные
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В подмосковном Чехове семья с двумя детьми отравилась газом в квартире
20 октября 2023, 16:22

Фото: iStock/Chepko

В городе Чехов Московской области семья с двумя детьми отравилась угарным газом в квартире, об этом сообщает прокуратура по региону в своем Telegram-канале.
«Предварительно установлено, что утром 19 октября родители, двое детей 11 и 7 лет были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Отмечается, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, и сейчас угрозы для их жизни и здоровья нет. 

При этом, глава семьи рассказал, что в квартире, которую он арендует, недавно заменили газовую колонку. 

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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#отравление
#прокуратура
#чехов
#подмосковье
#газ
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В Петербурге отправленный на принудительное лечение рецидивист сбежал из скорой
20 октября 2023, 16:12

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Санкт-Петербурге признанный невменяемым рецидивист сбежал из кареты скорой помощи, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, 20 октября около 11:30 часов отправленный на принудительное лечение рецидивист выскочил из машины скорой помощи на углу улиц Коллонтай и Бадаева и сбежал. 

Предварительно, в крайний раз мужчину осудили за разбой. Ранее же он привлекался к уголовной ответственности за грабежи, а также преступления, связанные с наркотиками. 

Суд признал преступника невменяемым и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Мужчину в синей клетчатой пижаме и с татуировкой в виде штрихкода на руке разыскивают по всему Петербургу.

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