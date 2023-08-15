Названа предварительная причина смерти артиста Николаева

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Предварительная причина смерти легендарного советского клоуна Андрюши (Андрея Николаева) — это перитонит и некроз желчного пузыря. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что в субботу, 12 августа, Николаев был госпитализирован с острой стадией механической желтухи. Артист отказался от экстренной операции, которая была необходима для того, чтобы не отказала печень.
За 3 дня состояние Николаева ухудшилось, его внутренние органы перестали функционировать. В результате чего цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни.
Ранее в пресс-службе «Росгосцирка» выразили соболезнования родным и близким артиста от лица руководства цирка и коллектива. Известно, что цирковой артист Андрей Николаев умер у себя дома.
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За 3 дня состояние Николаева ухудшилось, его внутренние органы перестали функционировать. В результате чего цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни.
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Екатерина Коршунова