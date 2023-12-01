Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Названа причина аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска

Названа причина аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска

Shot: лайнер совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за спущенного шасси
01 декабря 2023, 06:33
Фото: istock / welcomeinside

Фото: istock / welcomeinside

Telegram-канал Shot сообщил о нештатной посадке пассажирского самолета в аэропорту Южно-Сахалинска из-за проблем с шасси.

По данным источника, во время полета возникли проблемы с давлением в правом шасси. В ответ на эту ситуацию были мобилизованы экстренные службы, подготовленные к возможной аварийной посадке.

На момент посадки воздушного судна, следовавшего из Москвы, на борту находилось 422 пассажира. Посадка прошла без инцидентов, и пострадавших среди них не было.

Читайте также:

На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»

ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа»

Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят
#победа
#предупреждение
#президент
#фас
#авиакомпании
Читайте нас в
Женщина одним ударом убила мужа из-за нежелания отвезти ее в Дубай
NDTV: в Индии жена одним ударом в нос убила мужа, отказавшегося везти ее в Дубай
01 декабря 2023, 06:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Пуна, Индия, женщина была арестована за смерть своего мужа после удара по его носу из-за отказа отправиться в Дубай на ее день рождения. Сообщил об этом канал NDTV со ссылкой на местную полицию.
По словам индийских правоохранителей, 36-летний мужчина скончался вследствие удара, который нанесла ему его 38-летняя супруга Ренука после его отказа от путешествия. Удар оказался настолько сильным, что вызвал обильное кровотечение у мужа, Нихила.

Местный представитель полиции отметил, что в результате удара у Нихила были сломаны нос и несколько зубов, а сильное кровотечение привело к потере им сознания.

После инцидента мужчина скончался. Полиция задержала женщину и возбудила уголовное дело в связи с этим случаем для дальнейшего расследования.

Читайте также:

На месторождении Ямала погибли двое нефтяников

В Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте

Бывшего главу Центра спортивной подготовки приговорили к семи годам колонии
#полиция
#дело
#уголовное дело
#мужчина
#путешествия
#удар
Читайте нас в
В ДТП под Новосибирском погибли двое детей 12 и трёх лет
Двое детей 12 и трёх лет погибли в ДТП под Новосибирском — МВД
01 декабря 2023, 06:08

Фото: iStock/NadiaCruzova

В Новосибирской области в дорожной аварии погибли двое детей, ещё один человек пострадал. В региональном ГУМВД сообщили, что на встречной полосе столкнулись грузовик и легковая иномарка. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, 30 ноября вечером женщина 1990 года рождения двигалась по автодороге К-17р за рулём автомобиля Renault Symbol. На 143-м км она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком Freightliner.

«После столкновения оба автомобиля совершили съезд в кювет. В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров трёх и двенадцати лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля», — проинформировали в ГУМВД по Новосибирской области.

Читайте также:

На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»

СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите

В центре Москвы из-за удара током погибла лошадь
#дтп
#уголовное женщина
#водитель
#дети
#погибшие
Читайте нас в
Россиянин Дунаев признал вину по делу о кибермошенничестве в США
01 декабря 2023, 05:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Россиянин Владимир Дунаев признал вину по двум эпизодам обвинения со стороны США по делу о кибермошенничестве. В четверг, 30 ноября, в Огайо состоялось заседание суда, пишет ТАСС.
«Владимир Дунаев признал себя виновным по двум пунктам обвинения, суд принял письменное заявление», — говорится в протоколе.

Уточняется, что приговор гражданину России будет вынесен 20 марта 2024 года.

Владимира Дунаева арестовали в Южной Корее весной 2021 года, после чего мужчину экстрадировали в США. Американская сторона утверждает, что россиянин с 2015 года по 2020 год занимался хищением конфиденциальной информации и денежных средств, а также имел прямое отношение к транснациональной преступной организации, разрабатывающей вредоносное ПО Trickbot.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке

СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите

В Крыму сообщают о взломе местных интернет-провайдеров
#суд
#приговор
#сша
#дело
#рф
#россияне
Читайте нас в
На Сахалине совершил аварийную посадку летевший из Москвы самолёт «Аэрофлота»
01 декабря 2023, 04:33

Фото: iStock/Alexey Kartsev

Летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.
«Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку Boing-737 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что воздушное судно совершило посадку в аэропорту Южно-Сахалинска в 9:34 (1:34 мск), никто не пострадал.

Читайте также:

В Сети появилось видео возвращения восьмилетней девочки, пропавшей под Калугой

В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы

В Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке
#самолет
#авиакомпании
#аэрофлот
#информация
#новости
#москва
Читайте нас в
В Сети появилось видео возвращения восьмилетней девочки, пропавшей под Калугой
«Известия» показали возвращение похищенной под Калугой восьмилетней девочки
01 декабря 2023, 03:40

Фото: iStock/Giuda90

Восьмилетняя девочка, пропавшая в Козельске, вернулась домой в четверг, 30 ноября. Соответствующее видео публикуют «Известия».
Ранее в этот день стало известно о похищении ребёнка. По информации издания, злоумышленники похитили Злату Липову в 700 метрах от дома. Восьмилетнюю девочку искали более суток. Позже Злата вернулась домой в сопровождении правоохранителей.



В настоящее время похитителей разыскивает полиция.

Читайте также:

СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите

В центре Москвы из-за удара током погибла лошадь

В Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке
#полиция
#мвд
#уголовное ребёнок
#дом
#похищение
Читайте нас в
СК РФ завёл уголовное дело на воспитателя из-за признаков истязания детей в Чите
01 декабря 2023, 02:00

Фото: iStock/Nadezhda1906

В Чите в отношении воспитателя детского сада возбуждено уголовное дело, сотрудника дошкольного учреждения подозревают в истязании воспитанников. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на управлении СК по Забайкальскому краю.
В ведомстве рассказали, что 30 ноября в СМИ появилась информация об использовании недопустимых методов наказания одним из воспитателей детского сада. Следователи возбудили дело по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание двух и более несовершеннолетних).

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Уголовное дело контролирует руководитель управления.

Читайте также:

В центре Москвы из-за удара током погибла лошадь

В Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке

В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы
#дело
#мвд
#уголовное дело
#следователи
#ук
#сми
#информация
#рф
#дети
#детский сад
Читайте нас в
В центре Москвы из-за удара током погибла лошадь
01 декабря 2023, 00:15

Фото: iStock/Azaliya

В четверг, 30 ноября, в центре Москвы погибла лошадь. Животное по кличке Маффин скончалось от удара током, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
«Хозяйке Маффина тоже досталось, но удар был не такой сильный. С женщиной всё в порядке», — цитирует издание слова собеседника.

Уточняется, что трагедия произошла на улице Большая Дмитровка. Предварительно, женщина ехала на лошади верхом, когда животное поразил разряд тока.


Читайте также:
На юго-западе Москвы взорвалась трансформаторная будка

Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали пять сотрудников горящей фермы

Sabah: Убитая в Турции россиянка жаловалась на поступавшие ей угрозы

#животное
#трагедия
#женщина
#лошади
#удар
#москва
Читайте нас в
В Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке
В Петербурге арестовали начальника следствия МВД Шиховцова
30 ноября 2023, 23:46

Фото: iStock/ronstik

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд арестовал начальника следственного отдела ГУ МВД РФ Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчинённую майора юстиции Александру Зайцеву до 28 января 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-службе городских судов уточнили, что Шиховцова и Зайцеву обвиняют в получении взятки в размере восьми миллионов рублей.

«Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Взятка)», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Следствие утверждает, что Шиховцов и Зайцева вступили в сговор и получили от потерпевшей, которая проходила как свидетель, взятку. Они потребовали от женщины восемь миллионов рублей за непривлечение её к уголовной ответственности.

Читайте также:

У бывшего полковника МВД Захарченко и его родных изъяли 50 миллионов рублей

Футболист Бугаев подал иск к ГУ МВД Кубани на 5 млн из-за видео с мефедроном

В Ростовской области ФСБ задержала вымогателей, держащих в страхе весь район
#суд
#мвд
#ук
#следствие
#взятка
#рф
Читайте нас в
В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы
В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы — МВД
30 ноября 2023, 23:34

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Ростове-на-Дону перекрыты четыре улицы на подъездах к горящему вещевому рынку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по Ростовской области.
«Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в Ростове-на-Дону перекрыты улицы (подъезды к рынку) Лелюшенно и Миронова. С другой стороны рынка перекрыты улицы Днепровский и Каскадная», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают семь экипажей ДПС.

Вещевые павильоны на улице Миронова загорелись в четверг, 30 ноября. Инцидент случился на территории рынка «Белый Темер», площадь возгорания составила 1,5 тысячи «квадратов». Пожару присвоен третий ранг.



Читайте также:

На юго-западе Москвы взорвалась трансформаторная будка

Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали пять сотрудников горящей фермы

Sabah: Убитая в Турции россиянка жаловалась на поступавшие ей угрозы
#инцидент
#происшествия
#госавтоинспекция
#новости
#рф
#пожар
#рынок
Читайте нас в
Достижения.рф