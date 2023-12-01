Названа причина аварийной посадки самолета в аэропорту Южно-Сахалинска

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Telegram-канал Shot сообщил о нештатной посадке пассажирского самолета в аэропорту Южно-Сахалинска из-за проблем с шасси.
На момент посадки воздушного судна, следовавшего из Москвы, на борту находилось 422 пассажира. Посадка прошла без инцидентов, и пострадавших среди них не было.
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