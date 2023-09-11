Названа причина нападения подростка на школу в Ростовской области

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У 15-летнего подростка Гриши, который совершил нападение на школу в Ростовской области, обострилось психическое заболевание на фоне плохой успеваемости. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что в медицинской карте у нападавшего стоит отметка о шизофренических отклонениях. По информации SHOT, в число пострадавших от нападения также вошла учительница английского языка Юлия Н.
На данный момент школа оцеплена. Преступник находится в отделении полиции.
Напомним, в хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Глава региона Василий Голубев уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы.
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Екатерина Коршунова