Названа причина смертельного ДТП в Нижегородской области

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Причиной смертельной аварии с пассажирской «Газелью» в Нижегородской области стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД региона.
Напомним, ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша. Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли и 16 пострадали.
По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге. За рулём автомобиля находился 16-летний подросток.
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По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.
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Екатерина Коршунова