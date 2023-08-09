Названа причина взрыва в Сергиевом Посаде

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Взрыв на территории Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщили в экстренных службах.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьёв экстренно выехал к месту происшествия. Также туда направляются следователи и криминалисты.
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Элина Позднякова