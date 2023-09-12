Названа причины аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Фото: iStock/AVZimovskoy
Самолет А320 «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Сочи-Омск, вынужден был совершить экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за протечки гидросистемы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Пилоты приняли решение развернуть в Толмачёво, там полоса длиннее и посадка была бы более безопасной. Однако, чтобы долететь до места назначения лайнеру не хватило топлива. В итоге воздушное судно было посажено в поле под Новосибирском. Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.
Людей вывезли в пункт временного размещения в ДК села Убинское Новосибирской области. Им предложили чай и горячее питание. Также с теми, кто нуждается в психологической помощи, работает психолог.
В МЧС уточнили, что всего на борту А320 находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.
Читайте также:
В Росавиации раскрыли подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку под Новосибирском
Россиянин в наркотическом опьянении пытался выйти из самолета в воздухе
Людей вывезли в пункт временного размещения в ДК села Убинское Новосибирской области. Им предложили чай и горячее питание. Также с теми, кто нуждается в психологической помощи, работает психолог.
Читайте также:
В Росавиации раскрыли подробности экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку под Новосибирском
Россиянин в наркотическом опьянении пытался выйти из самолета в воздухе
Элина Позднякова