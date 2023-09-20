Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«На восстановление имущества в разрушенных или повреждённых квартирах будет выплачено по 30 тыс рублей на человека, одиноко проживающим – по 50 тыс рублей», – сказал Хромушин в эфире телеканала «Москва 24».
Позже на месте ЧП в Балашихе снова возник пожар. Сотрудники МЧС проливают очаг возгорания.
По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, в результате взрыва газа и последующего обрушения пять человек погибли и 13 пострадали. Семь пострадавших госпитализированы. Остальные шесть от госпитализации отказались. Среди погибших – три жителя дома и два спасателя.
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