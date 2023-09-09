Названо число погибших из-за землетрясения в Марокко

Фото: Istock/SteveCollender
По сообщению МВД Марокко, сейчас известно о 632-ух погибших из-за землетрясения в стране.
Об этом сообщает местный портал Medias24. Пострадали 329 человек.
Магнитуда землетрясения, которое произошло в ночь на 9 сентября, составила около 6,9 баллов. Основной удар пришелся на район города Марракеш, где проживают 839 тысяч человек. Старая часть города находится под охраной ЮНЕСКО.
Власти страны утверждают, что основной ущерб нанесен за пределами города.
Читайте также:
Из-за проливных дождей улицы Стамбула ушли под воду
Учёный РАН Кособоков: «Связи землетрясений с положением Луны или Солнца нет»
Австралия может потерять сотни миллиардов долларов из-за потепления
Магнитуда землетрясения, которое произошло в ночь на 9 сентября, составила около 6,9 баллов. Основной удар пришелся на район города Марракеш, где проживают 839 тысяч человек. Старая часть города находится под охраной ЮНЕСКО.
Читайте также:
Из-за проливных дождей улицы Стамбула ушли под воду
Учёный РАН Кособоков: «Связи землетрясений с положением Луны или Солнца нет»
Австралия может потерять сотни миллиардов долларов из-за потепления
Екатерина Клепко