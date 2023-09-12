Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына

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Встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится на Дальнем Востоке. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
На встрече лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая сотрудничество между Россией и КНДР в различных областях, региональную ситуацию, а также международные вопросы, подчеркнул пресс-секретарь Путина.
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