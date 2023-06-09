Названы основные угрозы для Чёрного моря от крушения Каховской ГЭС

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При этом, он отметил, что под ударом не только море и побережье, но и населённые пункты, такие, как Очаков, Южный, Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровский, Сергеевка.
«Всё черноморское побережье Украины оказывается под ударом сточных вод после этой катастрофы. А дальше всё движется в сторону Румынии, Болгарии. Потом Варна, Бургас. Потом в Стамбуле это всё может побывать вполне», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Менжерицкий.
Он добавил, что все эти процессы в конечном итоге могут привести к техногенному загрязнению.
Боец отряда «Центр» Дмитрий Джиникашвили также прокомментировал подрыв дамбы на Каховской ГЭС.
«Разлив, уничтожение дамбы привело к подтоплению правого берега меньше, левого берега намного больше. Это ведёт к тому, что попытки десантных операций высадки на левый берег, который контролируется нами, остаются крайне затруднительны», — сказал в беседе с «Царьградом» Джиникашвили.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Дмитрия Кулебы о том, что расследование подрыва Каховской ГЭС – это «игра в поддавки с русскими». Она отметила, что расследование, будь оно проведено, встало бы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поперек горла.