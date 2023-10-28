NBC News: Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн найден мёртвым

Фото: iStock/Aroma_photography
Роберт Кард, которого полиция подозревает в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн) найден мертвым. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в американских правоохранительных органах.
Впрочем, официального подтверждения этой информации пока не получено.
Ранее стало известно, что полиция установила личности всех жертв массовой стрельбы в Льюистоне. Как сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76. Кроме того, полиции удалось обнаружить винтовку в автомобиле, который ранее бросил Роберт Кард.
Дом, связанный с Робертом Кардом, находится под усиленным наблюдением правоохранительных органов. На месте событий работают сотрудники ФБР, полиции и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия. В социальных сетях можно услышать призыв через громкоговоритель к лицам внутри дома открыть дверь для агентов ФБР.
Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести.
Читайте также:
Полиция установила всех жертв массовой стрельбы в американском Льюистоне
Агенты ФБР окружили дом, в котором может находиться стрелок из Мэна
Подозреваемого в стрельбе в Льюистоне разыскивают сотни полицейских
Ранее стало известно, что полиция установила личности всех жертв массовой стрельбы в Льюистоне. Как сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76. Кроме того, полиции удалось обнаружить винтовку в автомобиле, который ранее бросил Роберт Кард.
Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести.
Читайте также:
Полиция установила всех жертв массовой стрельбы в американском Льюистоне
Подозреваемого в стрельбе в Льюистоне разыскивают сотни полицейских
Артем Путинцев