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NBC: Пять человек умерло после ДТП с перевозившим аммиак грузовиком в Иллинойсе

01 октября 2023, 04:27
Фото: iStock/Iam_Anupong

Фото: iStock/Iam_Anupong

Пять человек погибло и ещё пятеро пострадало в после ДТП с перевозившим аммиак грузовиком в центральной части штата Иллинойс, сообщает американский телеканал NBC. Кроме того, при столкновении его с другими автомобилями произошла утечка примерно половины содержимого — около 15 тысяч литров аммиака.
«Офис коронера округа Эффингем подтвердил, что пять человек погибли, а еще пятеро были доставлены по воздуху в больницы. Полиция не уточнила, произошли ли смерти в результате крушения или утечки», — сказано в сообщении телеканала.

Число других пострадавших постепенно увеличивается, информация только начинает поступать.


Из-за утечки токсичного вещества из опасной зоны радиусом около полутора километров были эвакуированы почти 500 человек.

Причины аварии ещё уточняются, однако очевидцы сообщают, что грузовик съехал в канаву и перевернулся.

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#дтп
#сша
#грузовик
#гибель
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«Страна.ua»: Пожар после сильного взрыва начался в Киеве
01 октября 2023, 01:03

Фото: iStock/ponomarencko

Сильный взрыв прозвучал в Деснянском районе Киева, после чего начался пожар, сообщает издание «Страна.ua». При этом о причинах взрыва ни украинские СМИ, ни официальные источники ничего не сообщают. Воздушная тревога в столице Украины также пока не объявлялась.
Также, по данным украинского издания «Общественное», взрывы раздались в Харькове. В Харьковской области объявлена воздушная тревога, это следует из данных официального ресурса по уведомлению населения. В Киеве и Киевской области сирены не включены.

Ранее украинское издание «Думская» сообщило о взрывах и объявлении воздушной тревоги в Одессе. Кроме того, сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#киев
#украина
#взрывы
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В результате ДТП в Турции пострадали пятеро россиян, есть погибшие
В ДТП в Анталье погибла россиянка
30 сентября 2023, 21:04

Фото: iStock/Anton Novikov

Россиянка погибла в ДТП в Турции, ещё четверо россиян госпитализированы. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.
Уточняется, что авария произошла в турецкой провинции Анталья. В результате происшествия погибла гражданка России. Четверо россиян находятся в больницах. При этом, двое из них с тяжёлыми травмами попали в реанимацию.

В настоящее время генконсульство выясняет причины и детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Эрзурум погибла 32-летняя россиянка. Её убил знакомый из Сирии – он нанёс ей ранения осколком стекла. Уточнялось, что девушка была активисткой и автором канала «Феминистки поясняют». 

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#турция
#происшествие
#дтп
#пострадавшие
#смерть
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В Ивано-Франковской области Украины прогремел взрыв на нефтепроводе
30 сентября 2023, 18:29

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Ивано-Франковской области Украины произошёл взрыв на нефтяном объекте. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
Уточняется, что в настоящее время над территорией села Стримба распространяется чёрный дым. Местные жители предполагают, что взрыв произошёл на объекте, на котором хранится нефть.

В Telegram-канале государственной службы по ЧС Украины сообщается, что взрыв прогремел на нефтепроводе. В результате происшествия разлилась нефть и вспыхнул пожар. Огонь распространился на рядом стоящий частный дом.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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#взрыв
#пожар
#нефть
#украина
#пострадавшие
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Подросток угрожает взорвать школу в Москве
30 сентября 2023, 17:58

Фото: istockphoto/JuYochi

Ученик одной из московских школ угрожает взорвать свое учебное заведение. Он позвонил своей учительнице и предложил ей перевести ему 100 тысяч рублей, чтобы спасти жизни сотен школьников и преподавателей.
Вымогатель, которому 14 лет, обратился с угрозой совершить теракт к своей  классной руководительнице. Нерадивый ученик, видимо, не слишком часто  посещает образовательное учреждение, так как то ли не знал, то ли забыл, что в субботу вечером занятия там не проводятся. К невнимательному шантажисту и вымогателю уже едут правоохранители.

По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошел в Головинском районе столицы. Неумелому вымогательству подверглась учительница русского языка и литературы  школы № 648. Полицейские намереваются выяснить, были ли у преподавательницы в последнее время конфликты с учениками.

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#школы
#теракт
#инцидент
#полицейские
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Схрон ВСУ с пластиковой взрывчаткой обнаружили в Ростовской области
30 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto/Saharrr

Неподалеку от города Таганрог в Ростовской области фермеры занимались подготовкой поля к осени и зимним холодам. Неподалеку от кустов они обнаружили схрон с самодельными взрывными устройствами (СВУ).
Тайник был замаскирован, и мужчины не сразу поняли, что это такое. Потом они вытащили пакет и обнаружили в нем три СВУ — одно было упаковано в алюминиевую банку, а два других просто перемотаны изолентой. СВУ состояли из пластиковой взрывчатки, к которой были прикреплены взрыватели от ручных гранат РГД-1. В качестве поражающих элементов СВУ были начинены 40-миллиметровыми шурупами.

После  обнаружения схрона отважные и бесшабашные донские фермеры сами извлекли  запалы из пластида и обезвредили взрывные устройства, после чего вызвали экстренные службы  и передали им опасную находку. Позже взрывотехники сказали, что мужчины родились в рубашке и чудом не разлетелись на фрагменты во время неумелого разминирования.

Специалисты МЧС убедительно просят граждан в случае обнаружения подозрительных предметов самостоятельно не трогать и не приближаться к ним, а немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы.

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#мчс
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#мужчины
#сву
#поле
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СК РФ проверит мать, выгнавшую дочь из дома за позднее возвращение
30 сентября 2023, 16:43

Фото: iStock/SB Arts Media

Следственный комитет проверит мать, которая выставила дочь из квартиры за позднее возвращение. Об этом сообщило СУСК РФ по Кубани.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно как женщина в кубанском городе Курганинск выталкивает девочку, ругая её за позднее возвращение. Согласно данным камер видеонаблюдения, с которых и было изъято видео, в этот момент было 19:30. После этого женщина начала скидывать с лестницы вещи дочери. Затем женщина всё же пустила ребёнка домой, но через некоторое время девочка обратилась за помощью к соседям, жалуясь на головную боль после побоев матери. 

Согласно сообщению Следственного комитета, будет проведена проверка по факту применения физического насилия по отношению к несовершеннолетнему. 

Уточняется, что в настоящее время ребёнок проживает у отца.

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#насилие
#девочка
#мать
#ск рф
#проверка
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Полиция Петербурга разыскивает пожилого мужчину с саблей
30 сентября 2023, 15:55

Фото: istockphoto/Bulgnn

К сожалению, разборки на дорогах иногда происходят даже с применением оружия. Однако нечасто бывает, что в качестве оного конфликтующие используют саблю, как это произошло на улице Композиторов в Санкт-Петербурге.
Военный пенсионер Дмитрий Анатольевич спокойно выезжал на своей машине со двора. Неожиданно навстречу ему вылетел «Фольксваген», но успел затормозить и лишь слегка ткнулся ему в капот, передает телеграм-канал Mash. Из иномарки вышел пожилой пузатенький мужчина и начал орать разные неприличные слова. Дмитрий предложил ему спокойно разъехаться, но у того был свой взгляд на дальнейшее развитие событий.

Он вернулся к своему автомобилю, достал оттуда что-то среднее между саблей и самурайской катаной и принялся... рубить машину 50-летнего военного пенсионера. Тот приоткрыл было дверь автомобиля, но агрессивный ронин едва не проткнул ему голову. Намахавшись катаной, самурай сел в машину и скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция.

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#полиция
#пенсионер
#мужчина
#происшествия
#развитие
#санкт-петербург
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МЧС сняло шестерых человек со сломавшегося высотного аттракциона в Ставрополе
30 сентября 2023, 06:45

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России эвакуировали всех шестерых людей (включая одного ребёнка), которые застряли в высотном аттракционе в одном из парков Ставрополя на высоте 35 метров. К счастью, никто не пострадал, но причины ЧП уже выясняются.
К спасению людей привлечены 23 человека и девять единиц техники, эвакуация происходила с помощью пожарной автолестницы.

Аттракцион «Властелин небес» является самым высоким в парке Победы в Ставрополе. Его высота составляет 51 метр.

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#спасение
#мчс
#аттракционы
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Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожено 9 снарядов РСЗО «Ураган»
30 сентября 2023, 05:07

Фото: iStock/0

Дежурные средства ПВО около 03:45 мск уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ураган» — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Комплекс был принят на вооружение в 1975 году.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщал, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее стало известно, что три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые несли снаряды, атаковали Белгородскую область. Дроны, по данным SHOT, предположительно были запущены из сёл Уды и Красное Харьковской области.

Два БПЛА сбросили по гранатомётному снаряду ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако промазали, и взрывчатка упала в поле. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Третий дрон российские пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался, но никто не пострадал.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#рсзо
#белгород
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#минобороны рф
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