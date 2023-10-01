NBC: Пять человек умерло после ДТП с перевозившим аммиак грузовиком в Иллинойсе

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Пять человек погибло и ещё пятеро пострадало в после ДТП с перевозившим аммиак грузовиком в центральной части штата Иллинойс, сообщает американский телеканал NBC. Кроме того, при столкновении его с другими автомобилями произошла утечка примерно половины содержимого — около 15 тысяч литров аммиака.
«Офис коронера округа Эффингем подтвердил, что пять человек погибли, а еще пятеро были доставлены по воздуху в больницы. Полиция не уточнила, произошли ли смерти в результате крушения или утечки», — сказано в сообщении телеканала.Число других пострадавших постепенно увеличивается, информация только начинает поступать.
Причины аварии ещё уточняются, однако очевидцы сообщают, что грузовик съехал в канаву и перевернулся.
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