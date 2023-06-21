NBC: У пропавшего в Атлантике батискафа ранее были обнаружены технические недостатки

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У пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» ранее обнаружили признаки «циклической усталости»
Корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, имел технические проблемы, в том числе демонстрировал признаки циклической усталости. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на основателя специализированной океанографической лаборатории OceanGate Стоктона Раша.
В январе 2020 года Раш в интервью изданию Geekwire заявил, что корпус батискафа, который должен был совершать экскурсии к «Титанику», имел ряд технических недостатков. После этого максимальную глубину погружения батискафа снизили до трех тысяч метров, в то время как обломки «Титаника» залегают на глубине 3 800 метров.
Специалист также отметил, что в презентации 2019 года для OceanGate говорилось, что предельная глубина погружения «Титана» составляет все те же 3 тысячи метров. Стоктон Раш в том же году проинформировал о новом этапе поиска финансирования производства новых аппаратов, которые смогут погружаться на более низкие глубины.
Ранее «Радио 1» писало, что стала известна площадь поисков пропавшего батискафа в Атлантике. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В январе 2020 года Раш в интервью изданию Geekwire заявил, что корпус батискафа, который должен был совершать экскурсии к «Титанику», имел ряд технических недостатков. После этого максимальную глубину погружения батискафа снизили до трех тысяч метров, в то время как обломки «Титаника» залегают на глубине 3 800 метров.
Ранее «Радио 1» писало, что стала известна площадь поисков пропавшего батискафа в Атлантике. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян