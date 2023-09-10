Не менее шести взрывов прозвучало в Киеве

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn
Не менее шести взрывов прогремело в Киеве, сообщают очевидцы. Власти Киевской области при этом сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
Читайте также:
В Сумской и Черниговской областях Украины звучат взрывы
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы
Артем Путинцев