«Не все герои носят плащи»: Житель Электростали обезвредил стрелка с «обрезом»

Фото: iStock/IndiaUniform
Житель города Электросталь Московской области Михаил Сабуркин предотвратил возможную трагедию, обезвредив стрелка с «обрезом»
10 сентября, в День основания Богородского округа, Сабуркин с женой и ее подругой решил поехать в кафе, расположенном на улице Карла Маркса.
Сабуркин повалил стрелка на землю и скрутил его. Уже после к дерущимся подбежали очевидцы и помогли задержать преступника.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы и скорая помощь. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако, спасти его не удалось. От огнестрельного ранения мужчина скончался в больнице.
Стрелка задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Совершивший отважный поступок Сабуркин пострадал и повредил ногу. В ближайшее время он будет передвигаться с помощью трости.
Читайте также:
Сломавший статую «Принцессы Турандот» в Москве мужчина хотел стать актером
У стюардессы, скакавшей по машинам в Шереметьево, погиб муж на СВО
В Астрахани полицейский на свадьбе расстрелял мужчину, за то что тот обидел его мать
«Всё хорошо было, а когда собирались домой, произошло ЧП. На улице была потасовка и мужчина пришёл с «обрезом» (ружьё с обрезанным стволом, которое проще прятать под одеждой). Он выстрелил в моего знакомого, тот упал, а все очевидцы разбежались, пришлось оббежать вокруг клуба, чтобы попытаться отнять ружьё», - рассказал герой.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы и скорая помощь. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако, спасти его не удалось. От огнестрельного ранения мужчина скончался в больнице.
Стрелка задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Совершивший отважный поступок Сабуркин пострадал и повредил ногу. В ближайшее время он будет передвигаться с помощью трости.
Читайте также:
Сломавший статую «Принцессы Турандот» в Москве мужчина хотел стать актером
У стюардессы, скакавшей по машинам в Шереметьево, погиб муж на СВО
В Астрахани полицейский на свадьбе расстрелял мужчину, за то что тот обидел его мать
Евгения Парфентьева