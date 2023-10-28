Неадекватный мигрант выстрелил из травмата в москвичку с шестилетней дочкой

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На автобусной остановке в Москве мигрант выстрелил из травматического пистолета в женщину с маленьким ребенком, отреагировав на замечание о курении. Позже выяснилось, что за этот день он сделал это уже во второй раз.
Он выхватил пистолет и с криком: «Ненавижу русских, Америка лучше!» выстрелил в землю. Пуля рикошетом угодила женщине в руку. После стрельбы мигранты заскочили в автобус и попытались скрыться. Пострадавшая вызвала полицию. Вместе с правоохранителями они догнали автобус. Стрелявшего задержали, причем он оказал сопротивление. Выяснилось, что незадолго до происшествия он уже стрелял в другую женщину. Сейчас он в отделе полиции готовится давать показания и бормотать извинения на камеру.
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Александр Бойцов