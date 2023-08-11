Небо над аэропортом Внуково закрыто из-за беспилотника

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Над московским аэропортом Внуково временно закрыто, предположительно, из-за беспилотника, сообщает Telegram-канал 112.
Экстренные службы объявили режим «Ковер».
По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летит в сторону Москвы.
В настоящий момент задержаны несколько рейсов на прилет и на вылет.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух сбитых на подлете к столице беспилотниках. Информацию подтвердили в Министерстве обороны, добавив, что дроны были сбиты над Малоярославским и Одинцовским районами. При этом в ведомстве отметили, что инцидент не привел к пострадавшим или материальному ущербу.
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По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летит в сторону Москвы.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух сбитых на подлете к столице беспилотниках. Информацию подтвердили в Министерстве обороны, добавив, что дроны были сбиты над Малоярославским и Одинцовским районами. При этом в ведомстве отметили, что инцидент не привел к пострадавшим или материальному ущербу.
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Евгения Парфентьева