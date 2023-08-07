Недалеко от дома Скопинского маньяка произошла попытка изнасилования

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В городе Скопин Рязанской области произошла попытка изнасилования несовершеннолетний. Происшествие случилось менее чем в километре от дома Виктора Мохова, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в 2000 году житель Скопина Виктор Мохов похитили двух несовершеннолетних девушек – 14 и 17 лет. Четыре года он держал их в подвале и ежедневно насиловал. Старшая девушка родила от него двоих детей, которых Мохов подкинул под двери жителям города. В 2004 году маньяка поймали и заключили под стражу, однако, в 2021 году он вышел на свободу и сейчас проживает по своему старому адресу.
6 августа 2023 года 17-летняя студентка местного колледжа поздно возвращалась домой. На нее набросился неизвестный мужчина и начал рвать на ней одежду. К счастью, ей удалось выбраться и добежать до дома.
Нападение произошло в 900 метрах от дома Мохова.
В Скопине возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней».
Сейчас полиция выясняет – причастен ли к попытке изнасилования несовершеннолетней Мохово, или у него появился подражатель.
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6 августа 2023 года 17-летняя студентка местного колледжа поздно возвращалась домой. На нее набросился неизвестный мужчина и начал рвать на ней одежду. К счастью, ей удалось выбраться и добежать до дома.
В Скопине возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней».
Сейчас полиция выясняет – причастен ли к попытке изнасилования несовершеннолетней Мохово, или у него появился подражатель.
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Евгения Парфентьева