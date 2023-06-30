Недалеко от Шереметьево нашли беспилотник, спрятанный в заброшенном коллекторе

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Дорогостоящий БПЛА с двумя камерами случайно обнаружили в заброшенном коллекторе
В нескольких километрах от московского аэропорта Шереметьево тракторист случайно заметил спрятанный в заброшенном коллекторе беспилотник, сообщает Telegram-канал SHOT.
Приехавшие на место полицейские в первую очередь осмотрели дрон на наличие взрывных устройств. Их не оказалось.
Выяснилось, что кто-то спрятал квадрокоптер Mavic 2 Enterprise Dual стоимостью от 500 тысяч рублей до миллиона.
Кто и зачем отнес в заброшенное место дорогое устройство – сейчас выясняется.
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Приехавшие на место полицейские в первую очередь осмотрели дрон на наличие взрывных устройств. Их не оказалось.
Кто и зачем отнес в заброшенное место дорогое устройство – сейчас выясняется.
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Евгения Парфентьева