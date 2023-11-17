Неизвестные открыли стрельбу у отделения банка в центре Москвы

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В центре Москве два вооруженных преступника ограбили двух курьеров с 300 миллионами рублей. О происшествии сообщает телеграм-канал «112».
По данным канала, грабители выстрелили восемь раз, а украли крупную сумму денег и скрылись на автомобиле Mercedes. Для поимки нарушителей правоохранительные органы ввели план «Перехват». В результате стрельбы есть один пострадавший.
Ранее «Радио 1» сообщало, что трое мужчин ограбили один из бутика ЦУМа на 130 тысяч рублей. Они попытались вынести только два головных убора. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также двумя неделями ранее в Подмосковье задержали троих мужчин, которые под видом работников газовой службы грабили пожилых людей в их домах. Об этом сообщили в пресс-службе областного главного комитета МВД.
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Ранее «Радио 1» сообщало, что трое мужчин ограбили один из бутика ЦУМа на 130 тысяч рублей. Они попытались вынести только два головных убора. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак