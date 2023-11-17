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Неизвестные открыли стрельбу у отделения банка в центре Москвы

В центре Москвы грабители открыли стрельбу около отделения банка
17 ноября 2023, 20:44
Фото: istock / Diy1

Фото: istock / Diy1

В центре Москве два вооруженных преступника ограбили двух курьеров с 300 миллионами рублей. О происшествии сообщает телеграм-канал «112».
По данным канала, грабители выстрелили восемь раз, а украли крупную сумму денег и скрылись на автомобиле Mercedes. Для поимки нарушителей правоохранительные органы ввели план «Перехват». В результате стрельбы есть один пострадавший.

Ранее «Радио 1» сообщало, что трое мужчин ограбили один из бутика ЦУМа на 130 тысяч рублей. Они попытались вынести только два головных убора. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


Также двумя неделями ранее в Подмосковье задержали троих мужчин, которые под видом работников газовой службы грабили пожилых людей в их домах. Об этом сообщили в пресс-службе областного главного комитета МВД.

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#грабители
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#полиция
#ограбление
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Полиция задержала россиянина по подозрению в расправе над матерью пятилетней давности
В Москве спустя 5 лет задержали мужчину, подозреваемого в расправе над матерью
17 ноября 2023, 21:32

Фото: istock / artolympic

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, обвиняемого в убийстве матери, которое он совершил пять лет назад.

Как сообщил изданию «Лента.ру» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, мужчине предъявляется обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.

Мужчина свою вину не признает. В скором времени следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу на время проведения расследования. 

По данным СК России, убийство произошло 9 марта 2018 года. Женщину 1958 года рождения нашли мертвой в квартире на улице Рогова в Москве. Через время правоохранительные органы установили причастность ее сына к убийству.

Ранее сообщалось, что прокуратура обжаловала приговор Александру Логунову, которого суд приговорил к 11 годам лишения свободы по делу о расправе над супругой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Мытищах водитель иномарки столкнулся с четырьмя стоявшими машинами
17 ноября 2023, 20:09

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Водитель корейской иномарки столкнулся в Мытищах с четырьмя стоявшими на светофоре автомобилями. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«ДТП произошло в 18:30 у одного из домов, расположенных на улице Щербакова. По предварительное информации, водитель, управляя автомобилем Hyundai, столкнулся с четырьмя машинами, стоящими в попутном направлении перед запрещающим сигналом светофора», – говорится в сообщении. 
Пострадавших в результате аварии нет, однако машины получили повреждения. 
 
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на улице частично ограничено, водителей попросили выбирать пути объезда.

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#московская область
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Подмосковные аварийные службы перевели в повышенную готовность из-за похолодания и снега
17 ноября 2023, 18:59

Фото: МинЖКХ МО

Московская областная аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности в ожидании похолодания и осадков. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
«Служба работает в круглосуточном режиме. Кроме этого, сформирован нештатный отряд, куда вошли 100 сотрудников организации. Их задача – оперативно реагировать на возможные проблемы с подачей услуг ЖКХ в населённых пунктах. В условиях перехода температуры через ноль к минусовым особое внимание уделяется состоянию теплосетей и других коммуникаций», – пояснил министр. 
По данным синоптиков, Русская равнина оказалась в тылу мощного и холодного атлантического циклона. Туда начал поступать арктический воздух, в Московском регионе выпал снег. В выходные также ожидается небольшой снег. В субботу температура воздуха днём опустится до -4°С, а в воскресенье – до -5°С.
 
Для оперативного устранения технологических нарушений заблаговременно подготовили мобильное оборудование и технику. Для бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в подмосковной аварийно-восстановительной службе есть 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных и другое оборудование. Аварийные бригады располагают средствами электрогазосварки и подъёмниками для работы с тяжёлым оборудованием.
 
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#московская область
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Россиянин выжил после взрыва гранаты и удара током в 6 тысяч вольт
17 ноября 2023, 18:53

Фото: istockphoto/Akacin Phonsawat

Врачи спасли жителя Астраханской области, получившего удар разрядом в несколько тысяч вольт; до этого астраханец выжил после взрыва гранаты в 2 метрах от него в зоне СВО.
Минздрав Астраханской области сообщает, что бывший участник СВО получил производственную травму в процессе работы с напряжением 6 тысяч вольт в начале сентября. С того времени мужчине провели 7 операций.

Когда он поступил в ожоговое отделение, его состояние было критическим. Мужчину госпитализировали с частичной потерей памяти и серьезными ожогами на шее плече, спине и руке. Общая площадь ожогов составила более 15% кожного покрова. Часть ран пациента обуглилась и покрылась копотью. Врачам пришлось ампутировать часть руки. Хирурги провели три операции по пересадке кожи и четыре по удалению некротических участков. Сейчас мужчина проходит многоэтапную реабилитацию в больнице.

С его слов, это не первый случай, когда он чуть не умер. По его словам, во время службы его автомобиль атаковали дроном, сбросившим гранату в тот момент, когда мужчина вылез из люка, подышать воздухом.

«Дрон промахнулся, граната ударилась о броню машины, отлетела и взорвалась на земле, в метрах двух от меня. Осколки попали в мой бронежилет. Я считаю, что это было чудо! Как и то, что я выжил после удара током в 6 тысяч вольт», - рассказывает мужчина.
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#здоровье
#врачи
#хирург
#ожоги
#новости
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Суд вынес приговор жителю Татарстана, который убил дочь за интимный разговор
17 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto/mandygodbehear

Мужчину из Ютазинского района Республики Татарстан суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима.
Мужчина убил 17-летнюю дочь во время ссоры, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

27 апреля подсудимый услышал, что его 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного характера. Отец был в бешенстве и столкнул дочь с лестницы. Она ударилась головой и потеряла сознание.

Отец подумал, что дочь скончалась, и утопил её в реке Ик. Но в тот момент она ещё была жива и погибла как раз от утопления.

Труп девушки спустя 2 дня обнаружили в реке, чуть позже задержали и её отца.

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#татарстан
#суд
#новости
#родители
#дети
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Подмосковные спасатели помогли матери попасть в запертую квартиру к малышу
17 ноября 2023, 18:20

Фото: Istockphoto / Kurgu128

Работники Мособлпожспаса вскрыли дверь в квартиру, где находился маленький ребёнок. Инцидент произошёл в Можайском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу «Система-112» позвонила жительница деревни Красный Балтиец. Она вышла на лестничную площадку, пока её сын спал, и не смогла попасть в квартиру из-за заклинившего замка.
 
Прибывшие на место вызова спасатели извлекли сломанную часть личинки замка слесарным инструментом, открыли дверь и впустили женщину к четырёхлетнему малышу. Ребёнок крепко спал и не успел заметить, что мамы не было рядом.
 
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#мать
#ребёнок
#можайск
#инцидент
#московская область
#подмосковье
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Женщина погибла при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
17 ноября 2023, 18:08

Фото: iStock/MaboHH

Женщина погибла при возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, в квартире жилого дома в Игарском проезде произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время открытое горение уже ликвидировано. Сотрудники МЧС обследуют соседние квартиры.

Ранее также сообщалось, что в результате пожара в жилом доме на Стрелецкой улице в Москве скончался один человек. Пожар произошел в двенадцатиэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже. Дом был построен в 1970 году, всего в нем 80 квартир. В горящей квартире обнаружен один погибший.

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#мчс
#квартиры
#пожар
#женщины
#сотрудники
#дома
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В Таиланде туриста без признаков жизни обнаружили связанным в номере отеля
17 ноября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/structuresxx

Тайваньского туриста обнаружили связанным в номере отеля в Бангкоке.
Издание Thaiger пишет, что 47-летнего Чу Чан-шена нашли в гостиничном номере Niran Grand Hotel 16 ноября. Турист въехал в номер один 14 ноября. Мужчина лежал лицом вниз на полу возле кровати, его ноги и руки связали за спиной, а голова - в крови.

По предположениям полицейских, преступники замучили тайваньца. Беспорядок говорил о том, что в номере прошли лихорадочные обыски.

Полиция ищет преступников.

Ранее в Великом Новгороде завели уголовное дело после гибели трёхлетнего ребёнка в бассейне, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
 
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#таиланд
#происшествие
#полиция
#убийство
#новости
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В Твери оперативники предотвратили теракт, ликвидировав подозрительную коробку с таймером
Shot: В Твери силовики предотвратили теракт, уничтожив коробку с таймером
17 ноября 2023, 17:38

Фото: istock / erogondo

Оперативники предоставили возможный теракт в Твери. Около опоры Красинского моста в Заволжском районе обнаружили подозрительную коробку с таймером и торчащими проводами.
По данным телеграм-канала SHOT, примерно в 11:00 утра возле моста заметили странную коробку с проводами и таймером, который производил обратный отсчёт.

Силовики уничтожили коробку на месте. Внутри нее находились шесть брусков, на данный момент, неизвестного пластичного вещества, поражающие элементы в виде гаек и болтов и электронное устройство. Всё, что осталось, отправили на экспертизу.

Оперативники проверили городские мосты, больше нигде взрывчатки не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего подростка, который готовил теракт в воинской части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#теракт
#мост
#взрывчатка
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