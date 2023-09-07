Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и требуют выкуп

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Мать жителя Свердловской области похитили неизвестные и требуют за нее выкуп в два миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
Сын 67-летней похищенной женщины живет с ней под Екатеринбургом. Утром 7 сентября он уехал на работу, а пару часов спустя получил сообщение, якобы от матери. На видеозаписи его мать просила сына сделать все, что требуют похитители.
В то же время сами злоумышленники представляться не стали, а только заявили, что мужчине необходимо найти два миллиона рублей и передать шантажистам, в противном случае - его мать будет убита.
На поиски необходимой суммы мужчине дали пять часов, однако, позже, похититель куда-то пропал. Дозвониться до него не удается.
Где сейчас находится похищенная пенсионерка - остается неизвестным.
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В то же время сами злоумышленники представляться не стали, а только заявили, что мужчине необходимо найти два миллиона рублей и передать шантажистам, в противном случае - его мать будет убита.
Где сейчас находится похищенная пенсионерка - остается неизвестным.
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Евгения Парфентьева