Неизвестные вандалы переставили буквы в названии села Сукко, «переименовав» его в ругательство

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Неизвестный переставил буквы в надписи с названием села Сукко в Краснодарском крае, сделав из них ругательство. Об этом в своём Telegram-канале сообщил отдел МВД по городу Анапа.
Полиция начала проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю уточнили, что такое происходит впервые.
Ранее сообщалось, что в Мурманске 58-летняя женщина осквернила памятник воинам-афганцам около театра Северного флота. Она сбросила с него цветы и расписала мемориал краской. Уточнялось, что она могла действовать по указу Украины.
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В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю уточнили, что такое происходит впервые.
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Анастасия Чинкова