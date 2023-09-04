Неизвестные заминировали опоры ЛЭП в Калужской области

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Сотрудники силовых структур предотвратили теракт на ЛЭП в Калужской области. На двух опорах были заложены взрывные устройства, которые должны были сдетонировать 5 сентября. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Правоохранители обезвредили взрывные устройства и направили их на экспертизу.
По информации портала, на двух опорах ЛЭП были заложены взрывные устройства. Согласно встроенному механизму, боеприпасы должны были сдетонировать 5 сентября. Отмечается, что обнаруженные ВУ были иностранного производства.
Правоохранительные органы выясняют лиц, причастных к подготовке теракта.
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По информации портала, на двух опорах ЛЭП были заложены взрывные устройства. Согласно встроенному механизму, боеприпасы должны были сдетонировать 5 сентября. Отмечается, что обнаруженные ВУ были иностранного производства.
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Анастасия Крестьянова