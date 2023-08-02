Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Неизвестный мужчина угрожает оружием в поликлинике в Москве

Неизвестный мужчина угрожает оружием в поликлинике в Москве

02 августа 2023, 19:57

Фото: iStock/Prathaan

Мужчина пистолетом угрожает врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
На место едут сотрудники полиции и экстренные службы.

Отмечается, что злоумышленник был задержан. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.


Напомним, ранее в центре Нижнего Новгорода двух подростков избили из-за неправильного цвета волос. Незнакомцам не понравился цвет волос одного из ребят, в результате чего подростков избили. Одному из пострадавших разбили лицо. Другой молодой человек отделался ушибом ребер и сколотыми зубами. По факту инцидента полиция проводит проверку.

Читайте также:

В Нижнем Новгороде подростков избили из-за неправильного цвета волос

В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле

Пенсионер попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам
#сотрудники
#полиция
#пистолет
#оружие
#москва
#поликлиника
Читайте нас в
Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли
02 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/Anton Novikov

Два человека погибли в аварии на трассе в Пермском крае, когда грузовик раздавил иномарку. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.
Как сообщает ведомство, смертельная авария произошла на трассе Кукуштан — Чайковский. Водитель грузового автомобиля «Камаз» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

В результате ДТП кузов легкового автомобиля был практически полностью раздавлен, уцелел только багажник. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее в Кемеровской области семилетняя девочка, катаясь на квадроцикле, сбила четырёхлетнюю, она госпитализирована. 

Читайте также:

В США у Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами, один человек погиб

В Кемеровской области семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю

В Турции автобус сорвался с моста, погибли семь человек
#дтп
#проверка
#авария
#пассажир
#водитель
#человек
#грузовик
#смерть
Читайте нас в
Установлена личность дебошира, который угрожал оружием в травмпункте в Москве
02 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/blinow61

52-летний Сергей Обухов угрожал оружием в поликлинике на улице Стромынка в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что Обухов  пригрозил сотрудникам поликлиники пневматическим пистолетом, который якобы находится у него в сумке, а после сбежал.

Злоумышленника задержали на Сокольнической площади. По информации 112, Обухов был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти. В 2016 году он будучи пьяным, оскорблял и угрожал саперной лопаткой сотруднику полиции.

В ближайшее время мужчине предстоит пройти медосвидетельствование.

Напомним, мужчина пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. 

Читайте также:

Неизвестный мужчина угрожает оружием в поликлинике в Москве

В Нижнем Новгороде подростков избили из-за неправильного цвета волос

В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле
#мужчина
#поликлиника
#пистолет
#полиция
#оружие
#суд
Читайте нас в
В Нижнем Новгороде подростков избили из-за неправильного цвета волос
02 августа 2023, 19:17

Фото: iStock/mrohana

В центре Нижнего Новгорода двух подростков избили из-за неправильного цвета волос. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что вечером 1 августа подростки шли по Большой Покровской улице, как вдруг их окликнула группа из 15 человек. Незнакомцам не понравился цвет волос одного из ребят, в результате чего подростков избили.

Одному из пострадавших разбили лицо. Другой молодой человек отделался ушибом ребер и сколотыми зубами. 

По факту инцидента полиция проводит проверку.

Напомним, ранее туриста из Подмосковья избили стульями сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции. В местной больнице ему скрепили скобами голову и сделали укол.

Читайте также:

Туриста из Подмосковья избили сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции

В Москве мигранты проникли в квартиру и изнасиловали женщин

Остатки разбившегося дрона нашли в Подмосковье
#подмосковье
#полиция
#подростки
#человек
#мигранты
#сотрудники
#драка
#избиение
Читайте нас в
В Германии россиянин сбежал из зала суда, заслушав приговор
02 августа 2023, 19:11

Фото: IStock/7713Photography

В Германии, в федеральной земле Саар, ведутся поиски россиянина, который сбежал из суда после приговора.
Газета Bild пишет, что сегодня утром суд Саарбрюкена приговорил 28-летнего Алауди Джабраилова к заключению за угон автомобилей. 

Вероятно, в  суде сняли с мужчины наручники. Сразу же после оглашения приговора россиянин сбежал. 

Издание перечислило приметы сбежавшего: рост 175 см, карие глаза, низкий голос. Джабраилов говорит на русском и французском языках. 

Ранее сообщалось, что мужчина, угрожавший взорвать гранату в Уфе, сдался полиции после разговора с главой региона Радием Хабировым.

Россиянин, который был направлен на прохождение психиатрической экспертизы сбежал и угрожал взорвать шоссе в Уфе. При военнослужащем было несколько гранат. Дезертир выдвинул сотрудникам полиции требование о прекращении уголовного преследования в отношении него, в связи с самовольным оставлением воинской части.

Мужчина также требовал доставить для переговоров главу Башкирии Радия Хабирова. После разговора с Хабировым, военнослужащий сдался правоохранителям.

Читайте также:

Вооруженный гранатой дезертир сдался полиции

В Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда

Приговор Ивану Сафронову оставили в силе
#суд
#германия
#тюрьма
Читайте нас в
Мать челябинского маньяка хотела взять ребенка из детского дома
Подруга Валентины Ческидовой рассказала, что мать маньяка планировала взять ребенка из детдома
02 августа 2023, 18:30

Фото: iStock/Irina_Geo

Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова хотела взять ребенка из детского дома, сообщает kp.ru.
Об этом СМИ рассказала подруга Ческидовой.  

«Однажды Валя мне заявила: «Я хочу взять себе девочку из детдома». Я обалдела, говорю ей: «Тебе же под 70 лет уже, зачем тебе дочь? Тебе внуки нужны. Пусть Володя женится, ребенка заведет», - прокомментировала ситуацию женщина.  

Подруга Ческидовой вспомнила, что мать маньяка рассказывала, как уже ездила в детский дом и присмотрела там девочку по имени Катеринка. Она, якобы, навещала ее и привозила ей гостинцы. Напомним, девушку, которую 14 лет держал в заложниках Ческидов зовут Екатерина.  

Собеседница СМИ добавила, что рассказы про Катеринку из детского дома начались в тот момент, когда пленница уже находилась в рабстве у маньяка.

Читайте также:

Мать челябинского маньяка заявила, что жертва ее сына жила «как королева»

Жертва скопинского маньяка заявила, что ошарашена ситуацией с похищением из Челябинска

В доме челябинского маньяка обнаружили останки его первой сексуальной рабыни

#челябинск
#маньяк
#детские дома
#ребёнок
Читайте нас в
ФСБ на Кубани задержала мужчину за подготовку взрыва в Армавире
ФСБ задержала мужчину, которого подозревают в подготовке взрыва в Армавире
02 августа 2023, 18:20

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Сотрудники ФСБ на Кубани задержали мужчину по подозрению в подготовке подрыва здания правоохранительных структур в Армавире, сообщает «ТАСС».
«Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территoрии объекта прaвоохранительных структур в Армaвире», - прокомментировали ситуацию представители службы.  

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», сейчас следователи устанавливают дополнительные обстоятельства этого происшествия.  

В ФСБ уточнили, что задержанный собирал самодельное взрывное устройство у себя дома.  

Читайте также:

СК: В Красноярском крае предъявили обвинение жителю Дивногорска, который надругался и убил подростка

СБУ заочно возбудила дело против российского журналиста Руденко

В ФСБ сообщили о задержании россиянина, пытавшегося уехать воевать за ВСУ
#фсб
#взрыв
#краснодарский край
Читайте нас в
На Алтае пятилетняя девочка утонула в реке
Пятилетняя девочка утонула в реке во время отдыха с семьей на Алтае
02 августа 2023, 18:11

Фото: iStock/Nastco

На Алтае утонула пятилетняя девочка. Ее семья приехала отдохнуть из Новосибирска, сообщает «МК в Новосибирске».
Трагедия произошла на реке Катунь, неподалеку от турбазы «Виктория».  

По информации СМИ, звонок в правоохранительные органы поступил в ночь на 2 августа. Взволнованные родители рассказали, что их дочь самостоятельно покинула домик на турбазе, пока они спали, и ушла в неизвестном направлении.  

В поисках ребенка правоохранители прошли 200 метров вниз по реке, пока не обнаружили ее тело без признаков жизни.  

В смерти девочки будут разбираться следователи и судмедэксперты.

Читайте также:

В США скончался ребенок, запертый в раскаленной на солнце машине на 8 часов

СК: В Красноярском крае предъявили обвинение жителю Дивногорска, который надругался и убил подростка

В Нижнем Тагиле мужчины на катере сбили женщину с ребенком на сапборде
#алтай
#река
#ребёнок
#смерть
Читайте нас в
В Москве экстренно эвакуировали посетителей ТЦ Мега Белая Дача
02 августа 2023, 17:49

Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве из торгового центра Мега Белая Дача были экстренно эвакуированы все посетители, а также персонал. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Из сообщения следует, что всех посетителей торгового центра попросили оперативно покинуть здание. При этом людям объяснили, что эвакуация связана с некими техническими неполадками. Однако на месте сейчас работают кинологи. Сам торговый центр остается закрытым.

 29 июля в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. Возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.

Читайте также:

В Петербурге девушка зарезала своего ухажера в туалете солярия

ТЦ «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за возгорания самоката на паркинге

В Самарской области завели уголовное дело после смерти школьника из-за падения в ТЦ
#торговый центр
#эвакуация
#кинологи
#возгорание
#здание
#происшествия
#электросамокат
Читайте нас в
В Коста-Рике крокодил съел игрока «Депортиво Рио Каньяс» Ортиса
02 августа 2023, 17:39

Фото: istockphoto/alan64

В Коста-Рике крокодил съел футболиста клуба «Депортиво Рио Каньяс» Хесуса Альберто Лопеса Ортиса.
The Sun пишет, что ЧП случилось на реке Каньяс в провинции Гуанакасте. Крокодил напал на 29-летнего спортсмена и молниеносно съел мужчину. Полицейские застрелили крокодила, чтобы вытащить тело Ортиса.
 
На похоронах футболиста присутствовали тысячи человек.

Ранее местные жители нашли труп крокодила в подмосковном лесу. Об этом сообщают в телеграм-канале «Подмосковье №1». Очевидцы предположили, что рептилию держали дома, а после смерти выбросили. Обстоятельства выясняются.

А мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на самке крокодиле, в рамках традиционного ритуала, который призван принести удачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Читайте также:

В подмосковном лесу жители обнаружили труп крокодила

Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом

В Москве тело писателя Коняхина 4 дня пролежало в квартире
#футбол
#чп
#происшествие
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников