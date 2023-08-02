Неизвестный мужчина угрожает оружием в поликлинике в Москве

Фото: iStock/Prathaan
Мужчина пистолетом угрожает врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
На место едут сотрудники полиции и экстренные службы.
Отмечается, что злоумышленник был задержан. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее в центре Нижнего Новгорода двух подростков избили из-за неправильного цвета волос. Незнакомцам не понравился цвет волос одного из ребят, в результате чего подростков избили. Одному из пострадавших разбили лицо. Другой молодой человек отделался ушибом ребер и сколотыми зубами. По факту инцидента полиция проводит проверку.
Читайте также:
В Нижнем Новгороде подростков избили из-за неправильного цвета волос
В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле
Пенсионер попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам
Отмечается, что злоумышленник был задержан. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Читайте также:
В Нижнем Новгороде подростков избили из-за неправильного цвета волос
В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле
Пенсионер попытался поджечь военкомат во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам
Екатерина Коршунова