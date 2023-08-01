Неизвестный напал на посольство Швеции в Турции и ранил работницу

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На консульство Швеции в Турции напал неизвестный и тяжело ранил сотрудника. Об этом сообщает новостной портал Mynet.
Нападавший с сирийским гражданством совершил вооружённый штурм здания посольства в турецком Измире из-за проблем с получением визы.
Во время нападения он тяжело ранил работницу консульства.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае пятеро неизвестных не хотели выполнять требования сотрудников ГИБДД, избили их и скрылись с места преступления.
Также сообщается, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9, очаг находился на глубине 12 метров.
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Во время нападения он тяжело ранил работницу консульства.
Также сообщается, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9, очаг находился на глубине 12 метров.
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Анастасия Чинкова