Неизвестный открыл стрельбу на автовокзале в Хабаровске, есть раненые

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На автовокзале в Хабаровске произошла стрельба, один человек ранен. Об этом сообщают экстренные службы региона.
В настоящее время подробности произошедшего выясняются.
По словам очевидцев, были слышны более десятка выстрелов и крики. В экстренных службах сообщили об одном раненом человеке в результате ЧП.
На место происшествия направлены оперативные службы.
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По словам очевидцев, были слышны более десятка выстрелов и крики. В экстренных службах сообщили об одном раненом человеке в результате ЧП.
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Анастасия Крестьянова