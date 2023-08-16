Неизвестный пригрозил взорвать Красногорский парк

Фото: «Подмосковье сегодня»
«Красногорский парк превратится в Чернобыль...» говорится в письме, поступившем в редакцию «Подмосковье сегодня».
Ответственные сотрудники редакции «Подмосковье сегодня» обратились за помощью в отделение полиции и написали заявление. По факту произошедшего проводится проверка.
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Алиса Сергиенко