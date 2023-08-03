Неизвестный с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити»

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Неизвестный мужчина с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити». Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации 112, произошел взрыв, в результате которого выбило стекла.
Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Напомним, ранее в Свердловской области двое мужчин, которые представились участниками СВО, столкнули девушку в фонтан и избили. Сперва один мужчина схватил девушку и бросил ее в фонтан, а затем бросил в нее тяжелым предметом. Второй, в это время, ударил ее по лицу. Избивая девушку, мужчины кричали, что только что вернулись с СВО.
Мать пострадавшей отметила, что один из нападавших угрожал ее дочери расправой. Представившиеся российскими военнослужащими мужчины пока не задержаны.
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Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Мать пострадавшей отметила, что один из нападавших угрожал ее дочери расправой. Представившиеся российскими военнослужащими мужчины пока не задержаны.
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Екатерина Коршунова