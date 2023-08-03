Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Неизвестный с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити»

Неизвестный с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити»

03 августа 2023, 20:20

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Неизвестный мужчина с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити». Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации 112, произошел взрыв, в результате которого выбило стекла.

Злоумышленник скрылся с места происшествия.


Напомним, ранее в Свердловской области двое мужчин, которые представились участниками СВО, столкнули девушку в фонтан и избили. Сперва один мужчина схватил девушку и бросил ее в фонтан, а затем бросил в нее тяжелым предметом. Второй, в это время, ударил ее по лицу. Избивая девушку, мужчины кричали, что только что вернулись с СВО.

Мать пострадавшей отметила, что один из нападавших угрожал ее дочери расправой. Представившиеся российскими военнослужащими мужчины пока не задержаны.

Читайте также:

Пассажирский автобус загорелся в Белгороде

В переполненном кафе в Петербурге разгорелся пожар

Двое участников СВО избили девушку за цвет волос
#мужчина
#происшествия
#сво
#граната
#москва
#пистолет
#оружие
Читайте нас в
В сети появились кадры с моментом броска гранаты в автомобиль в «Москва-Сити»
Неизвестный швырнул учебную гранату в автомобиль в «Москва-Сити»
03 августа 2023, 20:48

Фото: iStock/ovbelov

В сети появились кадры, на которых неизвестный мужчина бросает гранату в автомобиль, припаркованный в «Москва-Сити», видео публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, инцидент произошел вечером 3 августа. По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Неизвестный быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция.
Вчера мужчина с пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Злоумышленника задержала полиция. К счастью, никто не пострадал.

Читайте также:

Следователи в Адыгее разыскивают мужчину, которые избивал пасынка палкой

В деревне Ачкасово поднялся столб дыма после взрыва около АЗС

Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене


#москва
#граната
#полиция
Читайте нас в
В Адыгее отчим избил деревянной палкой четырехлетнего ребенка
Следователи в Адыгее разыскивают мужчину, которые избивал пасынка палкой
03 августа 2023, 20:41

Фото: iStock/kieferpix

В Адыгее отчим избил четырехлетнего мальчика деревянной палкой, сообщает Следственный комитет по региону.
В больницу Майкопа доставили четырехлетнего ребенка со множественными телесными повреждениями. Выяснилось, что их мальчику нанес сожитель матерь. Мужчина жестоко избил ребенка деревянной палкой. О причине его поступка пока ничего неизвестно.  

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия, отчима разыскивают. 

Ранее житель Родинского района Алтайского края надругался над двумя малолетними дочерями своей сожительницами. Когда матери не было дома, он запугал двух девочек 5 и 8 лет, и совершил над ними действия сексуального характера.

Читайте также:

На Урале двое мужчин, назвавшихся участниками СВО, избили девушку в фонтане

Жителя Симферополя задержали за расклейку проукраинских листовок

На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась


#избиение
#ребёнок
#следственный комитет
Читайте нас в
Чемпиона России по боксу Осипова отправили в СИЗО за развратные действия с несовершеннолетними
03 августа 2023, 20:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

34-летний боксер, чемпион России и чемпион СНГ в среднем весе Артур Осипов по решению суда отправлен под арест.
Такую меру пресечения избрал суд по делу о развратных действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Источник в правоохранительных органах сообщил «МК», что Осипова уже поместили в СИЗО.  Он заключен под стражу как минимум до 26 сентября. Обстоятельства дела не раскрываются. 

Артур Осипов уроженец Тамбовской области, выступает в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом «Черная молния».

Ранее сообщалось, что следствие решило засекретить дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. По словам адвоката Александра Молохова, сам факт засекречивания дела — это единственное, что разрешено сообщить.

Читайте также:

Суд отправил главного инженера компании, которая обслуживала ТЦ «Времена года», под домашний арест

Игорь Стрелков помещён в СИЗО «Лефортово»

Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова

#суд
#сизо
#дело
Читайте нас в
56-летний россиянин получил штраф за шпаргалки на ЕГЭ
Суд в Петербурге оштрафовал 56-летнего мужчину за шпаргалки на ЕГЭ
03 августа 2023, 19:17

Фото: iStock/Chinnapong

В суде Санкт-Петербурга вынесли приговор 56-летнему мужчине, который использовал шпаргалки во время ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Россиянина, который списывал во время проведения Единого государственного экзамен, оштрафовали на три тысячи рублей.  

При этом, представители суда уточнили, что сам мужчина на заседание не пришел и никаких пояснений не давал.

Ранее фонд «Википедию» оштрафовали на 3 миллиона рублей за неудаление информации про возможность использования ядерного оружия на Украине. Судебному решению предшествовал протокол, который составил Роскомнадзор.

Читайте также:

На Урале двое мужчин, назвавшихся участниками СВО, избили девушку в фонтане

В Краснодарском крае град крупный град пробил крышу администрации

Мигранты забросали петардами польских пограничников на границе с Белоруссией
#егэ
#санкт-петербург
#штраф
#суд
Читайте нас в
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек, среди них пять детей
03 августа 2023, 19:13

Фото: iStock/conejota

Автобус, который следовал из мексиканской столицы в Тихуану на границе с США попал в страшную аварию, погибли 15 пассажиров, среди них пятеро детей, еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в полиции штата Найярит.
«Пассажирский автобус компании Elite, направляющийся в Тихуану, съехал с дороги и упал в овраг. На месте оказана помощь 21 пострадавшему разного возраста, получившему травмы», - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что около 15 человек не подают признаков жизни. Сейчас их пытаются достать из автобуса. По данным местных СМИ, среди погибших как минимум пятеро детей. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Это и стало причиной страшной аварии.

Читайте также:

В аварии с упавшим с моста бензовозом в Подмосковье пострадали три человека

Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли

В США у Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами, один человек погиб
#подмосковье
#сша
#автобус
#помощь
#дороги
#сми
#водитель
#травмы
#аварии
#человек
#компании
Читайте нас в
Мобильная лаборатория контролирует качество воздуха на месте пожара под Воскресенском
03 августа 2023, 18:44

Фото: Минэкологии МО

Передвижная эколаборатория оперативно выехала в Воскресенский городской округ на место пожара здании на территории бывшего завода «Красный строитель». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
«Специалисты Мособлэкомониторинга оценят качество атмосферного воздуха вблизи источника возгорания. Площадь горения составила 400 кв м. Сейчас пожар локализован, никто из жителей и работников предприятия не пострадал», – заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, к возгоранию могло привести нарушение правил противопожарной безопасности при работе на кислородно-аккумуляторном складе. Окончательную оценку ЧП дадут правоохранительные органы.

Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по 15 загрязняющим веществам. По результатам измерений зафиксированы повышенные концентрации по фенолу 0,9 ПДК м.р, этилбензолу 1,0 ПДК м.р. и оксиду углерода 0,6 ПДК м.р. Концентрации остальных загрязняющих веществ не превысили допустимых.

Фирсов добавил, что метеоусловия в Подмосковье не способствуют быстрому рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. В Минэкологии рекомендуют жителям при возгорании вблизи места их жительства закрывать форточки, выходить на улицу только при необходимости в средствах защиты дыхательной системы. 

Читайте также: 

Пожар в Воскресенске локализовали

В Подмосковье установили причину возгорания на кислородно-аккумуляторном складе

У горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье обрушилась кровля


 

#пожар
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#воздух
#загрязнение воздуха
#лаборатории
#мониторинг
#экология
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Грузии оползень сошёл на отель, заблокированы 16 человек
03 августа 2023, 18:36

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

Оползень сошёл вблизи гостиницы «Сансет Шови», которая расположена в Шови.
Об этом пишет грузинское информационное агентство Ambebi, ссылаясь на МВД страны. Сообщается, что все соответствующие ведомства уже проинформировали о случившемся, на месте мобилизована техника.
 
В результате ЧП в гостинице «Сансет Шови» заблокированы 16 человек. В данный момент идёт операция по спасению людей. О летальных исходах не сообщалось.

Ранее в индийском штате Махараштра из-за схода оползня погибли не менее 26 человек. Среди погибших 25 местных жителей и пожарный. 86 человек пропали без вести. Спасателям сложно вести работы из-за дождей и рельефа местности.

Оползень сошел в деревне Райгад. По данным местных властей, разрушены 48 домов. В населённом пункте проживают чуть более 200 жителей.

Читайте также:

В Индии погибли 26 человек из-за оползня

В Дагестане сошёл страшный оползень после ливней

В Эквадоре без вести пропали 46 человек после схода оползня


#грузия
#чп
#отель
Читайте нас в
Двое участников СВО избили девушку за цвет волос
На Урале двое мужчин, назвавшихся участниками СВО, избили девушку в фонтане
03 августа 2023, 18:24

Фото: iStock/globalmoments

В Свердловской области двое мужчин, которые представились участниками СВО, столкнули девушку в фонтан и избили, сообщает KU66.RU.
Сперва один мужчина схватил девушку и бросил ее в фонтан, а затем бросил в нее тяжелым предметом. Второй, в это время, ударил ее по лицу. Избивая девушку, мужчины кричали, что только что вернулись с СВО.  

«Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», - прокомментировала ситуацию мать пострадавшей. Она также отметила, что один из нападавших угрожал ее дочери расправой.  

Представившиеся российскими военнослужащими мужчины пока не задержаны.  

Читайте также:

Мигранты забросали петардами польских пограничников на границе с Белоруссией

В Екатеринбурге отца пятилетней девочки, брошенной на детской площадке, нашли мертвым

Жителя Симферополя задержали за расклейку проукраинских листовок

#избиение
#сво
#девушка
#фонтан
Читайте нас в
Пассажирский автобус загорелся в Белгороде
03 августа 2023, 18:11

Фото: iStock/trikolor

Пассажирский автобус загорелся на Преображенской улице в Белгороде. Об этом сообщило сообщило ГУ МЧС РФ по Белгородской области.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. 

Сотрудники МЧС сообщили о том, что полностью ликвидировали возгорание.

Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово. Из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов эвакуировали семь человек. Взрыв, прогремел на бывшем заводе «Красный строитель». За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы.

Читайте также:

Семь человек эвакуировали из горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье

7-летний мальчик утонул в Енисее на глазах у других детей

В Балашихе задержали двоих участников драки со стрельбой
#подмосковье
#мчс
#пожар
#взрыв
#человек
#возгорание
#сотрудники
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников