Неизвестные напали на дом французского мэра Жанбрюна

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Мэр французского города Л’Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн сообщил, что на его дом совершено нападение
На дом мэра французского города Л’Ай-ле-Роз Венсана Жанбрюна напали. Его супруга и ребенок получили ранения.
«Этой ночью на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения», — заявил Венсан Жанбрюн.
В момент нападения мэр находился на рабочем месте. Неизвестные предприняли попытку протаранить дом, а потом поджечь его.
Прокуратура начала проверку.
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«Этой ночью на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения», — заявил Венсан Жанбрюн.
Прокуратура начала проверку.
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Мария Фирсова