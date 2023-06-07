Неизвестный мужчина пытался похитить 4-летнюю девочку в Краснодаре

Фото: Фотобанк Московской области / Татьяна Коробейник
Со слов матери, она оставила свою дочь с супругом возле подъезда многоквартирного дома, а сама отошла, чтобы переодеться. Её муж решил подняться в квартиру, чтобы поторопить женщину, и оставил девочку одну у дома. В этот момент неизвестный мужчина схватил ребёнка на руки. Он посидел с девочкой, а после потащил её за угол к магазину. Это увидела соседка семьи и забрала ребёнка. После этого мужчина убежал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобиль марки Mitsubishi провалился под асфальт в Екатеринбурге из-за столба горячей воды, вырвавшегося из-под земли.