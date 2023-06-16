Неизвестный попытался устроить диверсию на ж/д путях под Липецком

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Уточняется, что происшествие произошло днём в четверг, 15 июня. На перегоне Чугун 1 – Чугун 2 недалеко от Липецка старший механик обнаружил попытку взлома релейного шкафа. Приехавшие на место оперативники установили, чтонём было погнуто запорное устройство. Кроме этого, на соседнем шкафу были следы поджога. При этом оба шкафа не были взломаны. Поэтому оборудование не было повреждено, на движении поездов случившееся никак не сказалось.
«На месте нашли крышку от бутылки, окурок сигареты, кусок жёлтой ткани и изоленты», — говорится в сообщении.В данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут диверсанта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Краснодаре ищут диверсанта, который поджёг релейные шкафы жидкостью для розжига углей.