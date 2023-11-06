Нелегал из Турции домогался шестиклассницы прямо в автобусе в Твери

Фото: iStock/ChiccoDodiFC
Нелегал из Турции домогался до двенадцатилетней девочки в автобусе в Твери. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В этот день полицейские задержали 52-летнего гражданина Турции, который проживает в Твери. Мужчина нигде не работает, а на территории РФ находится незаконно. Проводится проверка.
Читайте также:
Два ребенка погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском
Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста
В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля
Екатерина Коршунова