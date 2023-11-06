Немецких журналистов телеканала ARD задержали израильские военные

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Военнослужащие Израиля на Западном берегу реки Иордан задержали съёмочную группу журналистов немецкого телеканала ARD. Военные угрожали журналистам, пишет Tagesschau.
«Журналистам, которые хотят освещать события, происходящие на Западном берегу в тени войны в секторе Газа, очевидно, не позволяют это делать. И всё это от имени израильских вооруженных сил», ― цитирует издание слова собеседника из телевизионной группы.
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Диана Аванесян