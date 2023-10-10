Неопознанные БПЛА парализовали работу аэропорта в Астрахани

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Сегодня утром работа астраханского аэропорта была приостановлена из-за сообщения о приближающихся беспилотниках, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, первый беспилотник заметил руководителя центра полётов. Он сообщил в полицию, что в 50 километрах от взлетно-посадочной полосы кружит неизвестный дрон.
Спустя некоторое время, уже в 90 километрах от воздушной гавани появился еще один беспилотник.
Служба безопасности аэропорта объявила тревогу, однако, вскоре, дроны развернулись и улетели в сторону границы с Казахстаном.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют, кому принадлежали неопознанные беспилотники.
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Спустя некоторое время, уже в 90 километрах от воздушной гавани появился еще один беспилотник.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют, кому принадлежали неопознанные беспилотники.
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Евгения Парфентьева