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Неопознанные БПЛА парализовали работу аэропорта в Астрахани

10 октября 2023, 16:11
Фото: iStock/valio84sl

Фото: iStock/valio84sl

Сегодня утром работа астраханского аэропорта была приостановлена из-за сообщения о приближающихся беспилотниках, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, первый беспилотник заметил руководителя центра полётов. Он сообщил в полицию, что в 50 километрах от взлетно-посадочной полосы кружит неизвестный дрон.

Спустя некоторое время, уже в 90 километрах от воздушной гавани появился еще один беспилотник.


Служба безопасности аэропорта объявила тревогу, однако, вскоре, дроны развернулись и улетели в сторону границы с Казахстаном.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют, кому принадлежали неопознанные беспилотники.

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#аэропорт
#казахстан
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Бытовой газ взорвался в квартире участника СВО из Самары
10 октября 2023, 17:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва газа в жилом доме Самары пострадали два человека, сообщает 63.ru.
Взрыв в многоквартирном доме прогремел утром 10 октября, после чего начался пожар. 

По словам представителей регионального МЧС, возгорание было оперативно ликвидировано. Два человека пострадали: женщина госпитализировали в больницу с ожогами, а мужчину с отравлением продуктами горения. 

При этом, по информации 63.RU, в результате взрыва выбило подъездную дверь, а установленный над входом в дом козырек обвалился. Журналисты также выяснили, что взрыв произошел в квартире, которая принадлежит участнику спецоперации. 

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#газ
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Пермячка обвинила в домогательствах сотрудников больницы
10 октября 2023, 17:03

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Жительница Перми обвинила в домогательствах сотрудников реанимации, сообщает 59.RU.
По информации СМИ, 34-летняя Людмила Челпанова попала в больницу 14 сентября. Врачи заявили, что женщине необходима срочная операция. Пару дней спустя она очнулась в отделении реанимации, под аппаратом ИВЛ, с дренажем в животе, привязанная к кровати. По словам самой женщины, она находилась в сознании, но сказать ничего не могла. 

Далее, как рассказала пациентка, к ней в палату зашли двое молодых врачей в возрасте от 22 до 25 лет. Они начали обсуждать женщину, с откровенными подробностями, и решать, как можно заняться с ней сексом. Затем один из них поднял ее одеяло и увидел, что у женщины началась менструация, это и отпугнуло врачей.

Однако, как заявляет сама пострадавшая, она не может исключать факт насилия в тот момент, когда она находилась в бессознательном состоянии. По ее словам, проснувшись одним утром она обнаружила синяки на своей руке и вырванную из вены капельницу.

Женщина написала заявление в Следственный комитет.

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В Москве с наркотиками задержан член избирательной комиссии по Крылатскому
10 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Член одной из московских избирательных комиссий задержан за хранение наркотиков.
«МК» пишет, что 25-летнего мужчину, которого назначили в избирательную комиссию района Крылатское с правом решающего голоса в 2019 году, задержали несколько дней назад на западе столицы.
 
Во время личного досмотра у него было изъято 0,45 г наркотического вещества, содержащего метилэфедрон. Мужчина приобрёл его, получив координаты одной из «закладок».
 
Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Астрахани в отношении депутата городской думы было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. 

«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы муниципального образования город Астрахань, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ», – говорится в сообщении.
Следствие утверждает, что мужчина незаконно приобрел наркотическое вещество в целях сбыта. Его задержали 24 сентября, не позволил тем самым довести задуманное преступление до конца.

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В пермской больнице рухнул лифт с пациентами
#москва
#наркотики
#полиция
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Стали известны подробности падения лифта с пациентами в пермской больнице
59.ru: Лифтер была против, чтобы в лифт пермской больницы заходили 15 человек
10 октября 2023, 15:52

Фото: istock / alex_u

Лифтер натаивала против того, чтобы в лифт, который обрушился сегодня утром в пермской больнице, заходили все 15 пассажиров. Инцидент произошел в больнице имени Архангела Михаила. О подробностях происшествия рассказало издание 59.ru.
По информации издания, санитарка больницы настаивала на том, чтобы все пациенты вошли в лифт. Одна из пациенток рассказала, что в лифте поехало 15 человек, но по данным Минздрава в лифте присутствовало 14 человек. Лифт обрушился с высоты четвертого этажа, после чего возникло задымление, а многие пассажиры получили травмы и начали испытывать приступы клаустрофобии. Сотрудники больницы не могли в течение 30 минут открыть двери лифта.

По предварительным данным, причиной обрушения стал перегруз. Министерство здравоохранение сообщило, что проведут тщательное расследование. 

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#происшествия
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#расследование
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В детском хоккейном клубе Питера подростки пытались изнасиловать друга клюшкой
10 октября 2023, 15:43

Фото: iStock/FotoDuets

В детском хоккейном клубе Санкт-Петербурга подростки попытались изнасиловать сверстника клюшкой, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, происшествие случилось 9 октября в одном из клубов Колпино. После игры 12-летние подростки повздорили, в результате чего завязалась драка.

Как рассказала мама мальчика, эта потасовка между мальчиками была не первой, однако, на этот раз нападавший подозвал подмогу и тогда, толпой, они повалили одного парня на пол, сняли с него штаны и попытались засунуть клюшку в анальное отверстие. Мальчику удалось вырваться.

Придя домой, он рассказал обо всем матери, после чего они отправились в полицию, где врач не нашел у пострадавшего никаких повреждений.

Мать мальчика требует отстранить от работы тренера секции, а также отчислить из клуба всех нападавших.

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Под Волгоградом бывшего бойца «Вагнер» подозревают в изнасиловании двух девочек
В Камышине задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании двух девочек
10 октября 2023, 15:33

Фото: iStock/juriskraulis

Под Волгоградом задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации следствия, вечером 9 октября 29-летний житель города Камышин Волгоградской области познакомился с двумя несовершеннолетними девочками и пригласил их к себе в гости. У себя дома он начал домогаться до школьниц, одной из них удалось вырваться и выскочить на улицу, где она сообщила прохожим о происходящем. 

«В настоящее время подозреваемый задержан. При проведении следователями СКР процессуальных действий с участием потерпевших они опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление», - прокомментировали ситуацию представители СК. 

При этом, как выяснили «РИА Новости», задержанный уже был судим (по какой статье - не уточняется), а после служил по контракту в ЧВК «Вагнер».

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#следственный комитет
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Семена Слепакова* похитили боевики ХАМАС
Боевики ХАМАС, якобы, забрали в плен Семена Слепакова*
10 октября 2023, 15:01

Фото: iStock/nito100

В сети появилось фото, на котором мужчину, очень сильно похожего на шоумена Семена Слепакова* похитили боевики ХАМАС, фото публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, Семен Слепаков* покинул Россию сразу после начала спецоперации. Известно, что в момент нападения боевиков из сектора Газа на Израиль, там находился и сам комик.

Сразу после вторжения Палестины по сети разлетелось фото, на котором боевики ХАМАС ведут под руки мужчину, крайне сильно похожего на комика Слепакова*. Однако, выяснилось, что это был классический кликбейт, а на оригинальном фото военные забирают седого израильтянина, который даже издалека не напоминает звезду российского ТВ.

Журналисты SHOT связались с представителями Слепакова*, которые подтвердили, что с комиком все в порядке и в плен его никто не забирал. 

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#хамас
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В Уфе 22-летний парень признался в убийстве 14-летней сводной сестры
10 октября 2023, 14:58

Фото: iStock/Soumen Hazra

Следователи опубликовали видео допроса уфимца, которого задержали по подозрению в убийстве сводной сестры.
22-летний парень сознался в убийстве 14-летней сводной сестры, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
 
Во вторник утром жительница Уфы заявила в полицию о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже тело девушки обнаружили в багажнике автомобиля женщины, который был припаркован во дворе дома. По подозрению в убийстве задержали 22-летнего сводного брата девочки. Парень прятался на чердаке дома рядом с местом преступления.
 
«Я дождался свою сестру, она пошла в ванную, ждал, когда она выйдет из ванной… засунул ее в диван», - рассказал задержанный следователю.
Парень планировал ночью вывезти тело и спрятать. Задержанный на допросе заявил, что после убийства надругался над мёртвой сестрой.
 
«Это его слова, экспертиза прояснит ситуацию. Если его слова подтвердятся, будет возбуждено еще одно дело - о надругательстве над телом умершего», - сказал представитель СУСК РФ по Башкирии.
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#убийство
#полиция
#уголовное дело
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В Волгоградской области педофил изнасиловал двух подростков, угрожая им ножом
В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования двух подростков
10 октября 2023, 14:19

Фото: istock / Shutter2U

В Волгоградской области житель города Камышина напал на двух несовершеннолетних подростков и изнасиловал их. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование двух несовершеннолетних)», — говорится в сообщении.
По информации следствия, мужчина познакомился с девушками и позвал их к себе домой, где и совершил акт насилия. Одной из жертв удалось сбежать, и на улице она рассказала прохожим о происшедшем и попросила помощи. Очевидцы вызвали полицию, мужчину задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Уточняется, что жертвам было 15 и 16 лет.

Кроме того, по данным РЕН ТВ, мужчина напал на них с ножом и угрожал. 

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