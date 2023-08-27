Нескольких американских морпехов спасли после крушения вертолёта

Фото: istockphoto/vadimrysev
Нескольких американских военнослужащих Корпуса морской пехоты получилось спасти после крушения вертолёта в Австралии.
РИА Новости, ссылаясь на Sky News Australia, пишет об этом. Информация о погибших не сообщается.
Ранее Sky News Australia сообщал о крушении военного вертолёта с 20 американскими морскими пехотинцами.
Ранее сообщалось, что у австралийского побережья разбился военный вертолёт V-22 Osprey, на борту находились 20 морпехов США.
SkyNews сообщает, что ЧП случилось примерно в 11:00 по местному времени (4:00 мск) рядом с островом Мелвилл во время учений Predators Run, где принимают участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора. Всех членов экипажа объявили пропавшими без вести.
Читайте также:
У побережья Австралии потерпел крушение американский военный вертолет
В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек
В Бурятии пропала группа из пяти человек
Ранее Sky News Australia сообщал о крушении военного вертолёта с 20 американскими морскими пехотинцами.
SkyNews сообщает, что ЧП случилось примерно в 11:00 по местному времени (4:00 мск) рядом с островом Мелвилл во время учений Predators Run, где принимают участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора. Всех членов экипажа объявили пропавшими без вести.
Читайте также:
У побережья Австралии потерпел крушение американский военный вертолет
В Хабаровском крае в ДТП погибли пять человек
В Бурятии пропала группа из пяти человек
Мария Фирсова