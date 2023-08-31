Несколько автомобилей столкнулись на 88-м километре МКАД

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На внешней стороне 88-го километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей, что привело к затруднению движения. Об этом сообщает Московское департамент дорожного транспорта.
По информации дептранса, на месте происшествия находятся оперативные службы города. Из-за ДТП движение в районе происшествия затруднено, поэтому рекомендуется выбирать пути объезда. Видеозапись инцидента показывает, что минимум две крайние левые полосы перекрыты из-за столкнувшихся автомобилей.
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Артем Кузьмин