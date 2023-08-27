Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде

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Как минимум несколько человек стали жертвами стрельбы в торговом комплексе в Джэксонвилле, штат Флорида, сообщает News4JAX со ссылкой на заявление мэра города.
Стрелок сначала забаррикадировался внутри здания, но, по всей видимости, в настоящее время нейтрализован. Один из очевидцев заявил, что нападавший открывал огонь на стоящие автомобили. Пока что причины его действий остаются неизвестными.
В настоящий момент район инцидента проверяют силы спецназа, и над местом событий кружит вертолет. Территория вокруг торгового центра оцеплена, и прохожим рекомендуют искать обходные пути.
Телеканал Fox News, тем временем, сообщает, что число жертв нападения может составлять как минимум четыре человека.
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В настоящий момент район инцидента проверяют силы спецназа, и над местом событий кружит вертолет. Территория вокруг торгового центра оцеплена, и прохожим рекомендуют искать обходные пути.
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Артем Кузьмин