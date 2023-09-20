Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе.

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В результате взрыва в девятиэтажном доме в Балашихе произошло обрушение квартир на двух этажах. Об этом сообщает МЧС России.
«Взрыв газовоздушной смеси произошёл на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Балашихе. Произошло обрушение 3-4 этажей», - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент известно уже об одном пострадавшем. Под завалами также могут находиться люди. Спасатели пытаются добраться до разрушенных квартир. Всех жильцов уже эвакуировали.
Ранее сообщалось, что в Балашихе в квартире на третьем этаже одного из многоэтажных домов на Октябрьской улице прогремел мощный взрыв.
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