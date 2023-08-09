Несколько пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде находятся в реанимации

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Пациенты реанимации, пострадавшие при взрыве здания в Сергиевом Посаде, находятся в тяжёлом состоянии. Часть из них ввели в медикаментозную кому, сообщил главврач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев.
«14 человек госпитализированы. Шестеро находятся в отделении реанимации, остальные – в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. Оставшиеся пациенты после оказания медпомощи были отпущены. Пациенты реанимации, находятся в тяжёлом состоянии. Часть из них – в состоянии медикаментозной комы, часть – в сознании. Проводятся активные консультации с федеральными и областными учреждениями здравоохранения», – уточнил Дмитриев.Ранее в производственно-складском помещении с пиротехникой на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, прогремел взрыв. В муниципалитете был объявлен режим ЧС.
Он отметил, что взрывом повреждено 38 жилых домов. Разбор обломков разрушенного здания займёт минимум 12 часов.
В результате ЧП одна женщина скончалась в реанимации районной больницы. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов. Погибшие под завалами не найдены, работы продолжаются.
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Лора Луганская