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16-летняя петербурженка обвинила массажиста в сексуальном насилии

20 октября 2023, 10:21
Фото: istockphoto/mapo

Фото: istockphoto/mapo

Несовершеннолетняя клиентка обвинила массажиста в совершении насильственных действий сексуального характера. По ее словам, мужчина приставал к ней с определенной целью прямо во время сеанса.

16-летняя студентка петербургского колледжа обратилась за услугами массажа в салон «Зефирка» на Яхтенной улице Северной столицы, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Там ее принял мастер Зейнулабдин и, по словам девочки, насильно заставлял ее совершать унизительные вещи.

25-летний уроженец Средней Азии несколько лет назад получил российское гражданство и жил в съемной квартире на Краснопутиловской улице. Там его и задержали. Сейчас массажист объясняет правоохранителям, что именно входит в его услуги «незабываемого массажа», как указано в рекламе, всего за 777 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#гражданство
#вещи
#услуги
#санкт-петербург
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Прохожий обнаружил труп младенца в мусорном контейнере в Балашихе
20 октября 2023, 11:02

Фото: iStock/blinow61

В Балашихе в мусорном контейнере прохожий обнаружил труп новорождённого ребенка, завернутый в плед. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«19 октября 2023 года около 12 часов дня местным жителем в одном из мусорных контейнеров г. Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни», - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия приехали следователи и криминалисты. Они осмотрели место, допросили возможных свидетелей преступления. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти новорожденного мальчика. Уточняется, что следов насильственной смерти на ребенке не обнаружено. Кроме того, будут проведены медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#дело
#уголовное дело
#следователи
#младенец
#происшествия
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Суд отправил в колонию мать, которая издевалась над детьми в Свердловской области
20 октября 2023, 10:36

Фото: istock / kieferpix

В Каменском районе Свердловской области суд отправил в колонию строгого режима многодетную мать, которая на протяжении девяти месяцев издевалась над двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Женщина на протяжении девяти месяцев, в период с мая 2021-го по январь 2022-й, истязала двоих сыновей. Ее отправили в колонию на три с половиной года», — написали в телеграм-канале «Прокуратура Свердловской области».
Женщина пыталась задушить четырехлетнего сына подушкой. Второму ребенку 12 лет. По информации следствия, горе-мать периодически била детей, скидывая их со стула или кроватки и хватала за волосы.

Мать также обязана выплатить детям компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Сейчас мальчики находятся с отцом и с несовершеннолетними сестрами и братом. 

Ранее в Челябинске мать обвинила воспитательницу детского сада в издевательстве над ее 6-летним сыном. Она заявила, что работница детсада заставила ее сына есть хлеб из мусорного ведра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#прокуратура
#женщина
#мать
#служба
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Студент из Волгоградской области прилюдно изнасиловал товарища карандашом
20 октября 2023, 10:27

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Волгоградской области 16-летнему студенту колледжа грозит до 20 лет лишения свободы за то, что он прилюдно изнасиловал товарища карандашом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, ситуация произошла еще в прошлом году. Компания подростков отмечала 13-летие одного из мальчиков. Дети выпивали и один из них уснул. Еще один подросток в какой-то момент вспомнил обиды, снял со спящего штаны и засунул карандаш в анус при всей компании.
 
Казалось бы, про это все забыли, однако правосудие восторжествовало. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Ранее также сообщалось, что в начале октября в кафе «Ромашка» изнасиловали гостя шваброй. Извращенцы снимали на видео избиение мужчины, а потом и сам процесс насилия шваброй. Видео позже опубликовали в Сети. Пострадавший мужчина до сих пор находится в больнице.

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#подросток
#дети
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В Москве полицейские задержали нигерийца с наркотиками в трусах
В Москве задержали нигерийца с 28 пакетиками мефедрона в трусах
20 октября 2023, 09:47

Фото: istock / Roman Didkivskyi

В Москве задержали гражданина Нигерии, у которого обнаружили 28 пакетиков с мефедроном в нижнем белье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, 21-летнего молодого человека по имени Аджао Олиджиде Хабиб остановили правоохранительные органы на Халтуринской улице. Во время досмотра полицейские заподозрили неладное и поняли, что парень что-то скрывает. В трусах у него обнаружили 28 закладок с белым наркотическим веществом. Экспертиза установила, что это был мефедрон общим весом около 42 граммов. 

Гражданина Нигерии задержали и возбудили уголовное дело по 228-й статье.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском полиция задержала двух российских пенсионерок за торговлю героином. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#уголовное дело
#полицейские
#наркотики
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В Коломне служебная собака обнаружила наркотики в сигаретах
20 октября 2023, 09:18

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

В коломенском СИЗО-6 служебная собака учуяла наркотические вещества в продуктово-вещевой передаче для осужденного. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.
Запрещенные вещества были обнаружены в посылке для осужденного по статье ст. 228 ч.2 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере». Фильтры 19 сигарет пропитаны неизвестным белым веществом. После экспертизы сотрудники установили, что это производным наркотического средства метилфедрон. 

В следственном изоляторе сразу задержали девушку, которая принесла передачку для заключенного. В ходе обыска у неё обнаружили и изъяли шприцы с остатками вещества.

Стоит отметить, что в настоящий момент на гражданку возбуждено уголовное дело по статье 228. часть 1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».


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#уголовное дело
#производство
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#коломна
#наркотики
#подмосковье
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В Ирландии начался суд над учительницей за занятие оральным сексом с 13-летним мальчиком
RTE: В Ирландии судят учительницу за занятие оральным сексом с 13-летним
20 октября 2023, 07:49

Фото: istock / mactrunk

В Ирландии судят 63-летнюю школьную учительницу Джасинту Макшерри О’Коннор, которую подозревают в развращении несовершеннолетнего. Информацию сообщает телеканал RTE.

Обвинения женщине выдвинул сам пострадавший, только спустя 38 лет. Как объяснил потерпевший, он тогда был мал и не понимал что делает, поэтому решил обратиться в полицию только когда у самого появились дети. 

По версии пострадавшего, в 1985 году, когда ему было 13 лет, а О’Коннор 24 года, они находились на отдыхе в Испании и женщина начала приставать к мальчику в бассейне, после чего они занялись оральным сексом. Позже еще два сексуальных контакта произошли у него дома уже после возвращения из поездки.

О’Коннор обвиняют в двух случаях непристойного нападения на ребенка. Свою вину женщина не признает.

Ранее пользователи Reddit рассказали о лучшем сексе с инвалидами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дети
#женщина
#пострадавший
#поездки
#дома
#секс
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В Новосибирске экстренно сел с одним двигателем самолёт S7 cо 165 пассажирами
20 октября 2023, 06:52

Фото: iStock/Teka77

Направлявшийся из Москвы в Томск самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за «отказа одной силовой установки». На борту при этом находилось 165 пассажиров, но никто, к счастью не пострадал. Об этом сообщила в своём Telegram Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Согласно сообщению надзорного ведомства, посадка прошла в штатном режиме, не вызвав никаких опасных последствий.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. При заходе на посадку в самарском аэропорту Курумоч пилоты заметили, что у них заклинили подкрылки. Об этом экипаж экстренно доложил диспетчеру.В аэропорт были срочно вызваны все возможные экстренные службы, однако, пилотам удалось успешно посадить борт. Все 86 человек, находившихся на борту, остались целы и невредимы. Сам самолет также не получил никаких повреждений.

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#самолет
#происшествия
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Reuters: В США выдвинули обвинения против солдата Кинга, бежавшего в КНДР
20 октября 2023, 06:27

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американскому военнослужащему Трэвису Кингу, бежавшему в КНДР и позднее возвращенному в США, предъявили обвинения по восьми пунктам единого кодекса военной юстиции, включая дезертирство. Об этом пишет Reuters.
«Сухопутные войска США предъявили рядовому Трэвису Кингу обвинения в преступлениях, в том числе в дезертирстве, за бегство в КНДР в июле. Дело сухопутных войск против Кинга включает восемь отдельных пунктов обвинения в соответствии с единым кодексом военной юстиции», — говорится в публикации.

Кроме того, среди пунктов обвинения против Кинга значится склонение к производству детской порнографии и нападение на сослуживцев.

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#суд
#сша
#кндр
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В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
Babr Mash: В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
20 октября 2023, 04:03

Фото: iStock/Fedorovekb

В Улан-Удэ местные жители обнаружили на улице полуголого двенадцатилетнего мальчика с психическим расстройством. Об этом пишет Телеграм-канал Babr Mash.
По информации канала, прохожие заметили на остановке общественного транспорта почти полностью раздетого ребёнка. Отмечается, что температура воздуха на улице в это время составляла около шести градусов тепла.

Полицейским удалось оперативно разыскать родителей ребёнка. Оказалось, что подросток из благополучной семьи. По словам матери, он сбежал на улицу, когда она отвлеклась на домашние дела.

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#подросток
#температура
#семьи
#ребёнок
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