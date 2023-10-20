16-летняя петербурженка обвинила массажиста в сексуальном насилии

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Несовершеннолетняя клиентка обвинила массажиста в совершении насильственных действий сексуального характера. По ее словам, мужчина приставал к ней с определенной целью прямо во время сеанса.
25-летний уроженец Средней Азии несколько лет назад получил российское гражданство и жил в съемной квартире на Краснопутиловской улице. Там его и задержали. Сейчас массажист объясняет правоохранителям, что именно входит в его услуги «незабываемого массажа», как указано в рекламе, всего за 777 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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